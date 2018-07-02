Актриса Тесса Томпсон зробила зізнання про свою сексуальну орієнтацію

Актриса Тесса Томпсон, яка знімалася у стрічці "Тор: Рагнарок", зробила камінг-аут. Дівчина зізналася про свою бісексуальність в інтерв'ю журналу PORTER.

"У нашій родині панує дуже вільна атмосфера, і ми можемо бути ким захочемо. Мені подобаються як чоловіки, так і жінки, і якщо я приведу додому жінку або, скажімо, чоловіка, ні у кого не виникне питань", – сказала Томпсон.

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Тесса Томпсон для PORTER

Водночас актриса не підтвердила чутки про те, що зустрічається зі співачкою Жанель Моне, але вона зазначила, що "вони дуже люблять один одного".

"Ми дуже близькі, перебуваємо на одній хвилі. Якщо людям подобається обговорювати наші відносини, нічого страшного. Мене це абсолютно не хвилює", – розповіла Томпсон.

До слова, у фільмі студії Marvel "Тор: Рагнарок" Тесса Томпсон виконала роль Валькірії, яка є бісексуальною.