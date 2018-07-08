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Актриса українського походження Ольга Куриленко стала зіркою глянцю: фотогалерея

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Французька кіноактриса Ольга Куриленко українського походження стала обличчям обкладинки відомого глянцю Vanity Fair, присвяченому коштовностям. Актриса також взяла участь в елегантній фотосесії.

Про це пишуть на сайті видання.

38-річна актриса в інтерв’ю для видання розказала, що якби для фотосесії їй запропонували одягнути схожі коштовності, як у "Титаніку" або ж як у "Кралечкці", де Річард Гір дарує Джулії Робертс, вона би обрала останній варіант.

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Ольга Куриленко для Vanity Fair

Я велика шанувальниця обох актрис. Але я би обрала роль Джулії Робертс, бо вона веселіша, і це більше я. Вона така свіжа і сповнена радості, і в той самий час трохи незграба. Мені це подобається,
– розповіла актриса.

Вона додала, що коштовності є невід’ємною частиною її образів для червоної доріжки: "А ще вони додають гарного сяйва всьому – правильні сережки, наприклад, можуть дуже освітити обличчя".

Зірка у фотосеті знялась у декількох стильних та чарівних образах, де автором фотографій став митець Марчін Тишка-Тисіо.

Теги: LifeStyle Фотоновини Мода Голлівуд Кіно
Джерело: 24 Канал
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