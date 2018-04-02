Актрису Синтію Ніксон образили, а вона на цьому заробила

Зірку серіалу "Секс і місто" Синтію Ніксон назвали "некваліфікованої лесбіянкою". Проте вона не занепала духом, а надрукувала цю фразу на значках, всі гроші від продажу яких підуть на її передвиборчу кампанію.

Як відомо, Ніксон планує балотуватися на пост губернатора штату Нью-Йорк і зараз претендує на те, щоб Демократична партія США номінувала її як офіційного кандидата.

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Зараз одним з головних конкурентів Синтії став Ендрю Куомо, який є нинішнім губернатором штату.

В його підтримку в інтерв'ю New York Post висловилася політик Крістін Куїнн: "Синтія Ніксон була проти того, щоб лесбіянка з відповідною кваліфікацією стала мером Нью-Йорку. Тепер вона хоче, щоб некваліфікована лесбіянка стала губернатором Нью-Йорку. Потрібно мати кваліфікації та досвід. У неї немає кваліфікацій, щоб бути губернатором".

Куїнн також лесбіянка і в 2013 році висувалася як кандидат в мери Нью-Йорка, проте Демократична партія номінувала на цей пост Білла де Блазі, який згодом переміг на виборах.

Після цих слів передвиборчий штаб Ніксон почав продавати значки з написом "Некваліфікована лесбіянка".

Значок "некваліфікованої лесбіянки"

Дивіться передвиборчий ролик Ніксон: