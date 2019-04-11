Акціонери Boeing подали до суду на компанію після авіакатастроф моделі 737 Max

Позов поданий від імені акціонера Boeing Річарда Сикса і всіх осіб, які могли зазнати фінансових втрат внаслідок покупки акцій компанії з 8 січня по 21 березня та у зв'язку зі скандалом навколо аварії в Індонезії та Ефіопії літаків моделі 737 Max.

Груповий позов до компанії Boeing подано в Окружний суд північного округу штату Іллінойс. Відповідачами за позовом вказані гендиректор Boeing Денніс Мюленбург і фінансовий директор компанії Грегорі Сміт, повідомляє видання AP.

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Сікс звинуватив корпорацію у приховуванні проблем з безпекою літаків моделі 737 Max. Керівництво Boeing мало розповісти інвесторам про існуючі проблеми з найбільш продаваним літаком ще після авіакатастрофи у Індонезії, яка трапилася в жовтні 2018 року.

Замість цього керівництво Boeing штучно завищувало вартість акцій до максимуму, з оптимізмом заявляючи про ріст продажів у майбутньому, мовиться у позові. Компанія вводила інвесторів в оману, "розповідаючи про перспективи зростання прибутку, стверджуючи, що Boeing 737 Max найбезпечніший літак". Після таких заяв інвестори купували акції за "штучно завищеними цінами", наголошується в заяві.

На початку березня звичайні акції Boeing коштували 440 доларів за штуку, після авіакатастрофи в Ефіопії їх ціна впала до 362 доларів. Станом на 10 квітня акції компанії закінчили торгуватися на рівні 364,94 долара за штуку.

Що не так із Boeing 737 MAX?10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до столиці Кенії Найробі. Загинули 149 пасажирів із 35 країн світу і 8 членів екіпажу. Літак упав через 6 хвилин після зльоту.



Це вже друга катастрофа Boeing 737-8 Max за останні 5 місяців. 29 жовтня 2018 року літак Boeing 737 Max 8 індонезійської авіакомпанії Lion Air виконував рейс із Джакарти в Панкалпінанг і впав у море через 13 хвилин після вильоту. Тоді загинули 189 людей – 8 членів екіпажу і 181 пасажир. Причину катастрофи підозрюють у неправильному налаштуванні датчика кута, що передавав на бортовий комп'ютер помилкову інформацію про стан носу літака щодо лінії горизонту.



Офіційну причину авіакатастрофи в Ефіопії ще не названо. Але експерти вказують на схожість аварій в Індонезії та Ефіопії – через несправність автоматики.

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