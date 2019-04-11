06:24
11 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путіна всі ігнорують. За матюки – в'язниця
      Вєсті Кремля
      23:51, 10 квітня
      Вєсті.UA: Чи залишиться Луценко на посаді. Яких звірят колекціонує Мосійчук
      Вєсті.UA
      19:39, 10 квітня
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, 5 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Український Крим. Частина 2
      Згадати все
      21:39, 10 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Акціонери Boeing подали до суду на компанію після авіакатастроф моделі 737 Max

      150 Читать новость на русском
      На Boeing подали до суду
      На Boeing подали до суду / Фото з відкритих джерел

      Позов поданий від імені акціонера Boeing Річарда Сикса і всіх осіб, які могли зазнати фінансових втрат внаслідок покупки акцій компанії з 8 січня по 21 березня та у зв'язку зі скандалом навколо аварії в Індонезії та Ефіопії літаків моделі 737 Max.

      Груповий позов до компанії Boeing подано в Окружний суд північного округу штату Іллінойс. Відповідачами за позовом вказані гендиректор Boeing Денніс Мюленбург і фінансовий директор компанії Грегорі Сміт, повідомляє видання AP.

      Читайте також: Boeing скорочує виробництво літаків 737 Max 8

      Сікс звинуватив корпорацію у приховуванні проблем з безпекою літаків моделі 737 Max. Керівництво Boeing мало розповісти інвесторам про існуючі проблеми з найбільш продаваним літаком ще після авіакатастрофи у Індонезії, яка трапилася в жовтні 2018 року.

      Замість цього керівництво Boeing штучно завищувало вартість акцій до максимуму, з оптимізмом заявляючи про ріст продажів у майбутньому, мовиться у позові. Компанія вводила інвесторів в оману, "розповідаючи про перспективи зростання прибутку, стверджуючи, що Boeing 737 Max найбезпечніший літак". Після таких заяв інвестори купували акції за "штучно завищеними цінами", наголошується в заяві.

      На початку березня звичайні акції Boeing коштували 440 доларів за штуку, після авіакатастрофи в Ефіопії їх ціна впала до 362 доларів. Станом на 10 квітня акції компанії закінчили торгуватися на рівні 364,94 долара за штуку.

      Що не так із Boeing 737 MAX?10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до столиці Кенії Найробі. Загинули 149 пасажирів із 35 країн світу і 8 членів екіпажу. Літак упав через 6 хвилин після зльоту.

      Це вже друга катастрофа Boeing 737-8 Max за останні 5 місяців. 29 жовтня 2018 року літак Boeing 737 Max 8 індонезійської авіакомпанії Lion Air виконував рейс із Джакарти в Панкалпінанг і впав у море через 13 хвилин після вильоту. Тоді загинули 189 людей – 8 членів екіпажу і 181 пасажир. Причину катастрофи підозрюють у неправильному налаштуванні датчика кута, що передавав на бортовий комп'ютер помилкову інформацію про стан носу літака щодо лінії горизонту.

      Офіційну причину авіакатастрофи в Ефіопії ще не названо. Але експерти вказують на схожість аварій в Індонезії та Ефіопії – через несправність автоматики.

      Дивіться відео: Чому розбився "Боїнг" у Ефіопії


       

      blog_ava
      Ще один лоукостер з'єднає Туреччину та Україну
      сьогодні
      925
      Теги: Катастрофа літака Boeing 737 в Індонезії авіація Новини США
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Барселона" мінімально перемогла "Манчестер Юнайтед" на виїзді: відео
      10 квітня , 23:55 "Барселона" мінімально перемогла "Манчестер Юнайтед" на виїзді: відео
      205
      Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      10 квітня , 22:45 Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      Анастасія Зазуляк 20056
      Головні новини 10 квітня: свіжі аналізи кандидатів та заборона на товари з РФ
      10 квітня , 22:13 Головні новини 10 квітня: свіжі аналізи кандидатів та заборона на товари з РФ
      1176
      Давно пора: запретят ли в Киеве портить исторические здания?
      10 квітня , 22:00 Давно пора: запретят ли в Киеве портить исторические здания?
      Лев Парцхаладзе 521
      Як обрати ноутбук для роботи: наші поради
      10 квітня , 21:03 Як обрати ноутбук для роботи: наші поради
      Олег Тичинський 505
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук