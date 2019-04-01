Акцій протесту через результати виборів не буде, – експерт

Підстав для масових акцій протесту наразі немає. Закликів виходити на майдани не прозвучало від жодного з кандидатів у президенти.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Андрій Вігірінський.

Читайте також: Вибори президента України-2019: хто стане наступним президентом

Гучних повідомлень про фальсифікації, що могли б збурити населення до якихось активних акцій непокори, не було. Закликів з боку кандидатів у президенти до вуличних протестів – також. Навіть найбільш опозиційні Бойко і Тимошенко заявили, що потрібно, аби активізувалися офіційні спостерігачі для захисту результатів виборів,

– зауважує Андрій Вігірінський.

Політолог додає: праворадикальні організації, такі як Нацкорпус, Нацдружини і "С14" під час голосування теж себе не проявили. Хіба що біля ЦВК в день голосування збиралися молодики.

Читайте також: Знову Майдан: чи вийдуть українці на протести через невдоволення новим президентом?

Які попередні результати виборів? Після підрахунку ЦВК 84% голосів Володимир Зеленський набирає 30,35% голосів виборців, Петро Порошенко – 16,03%. За Юлію Тимошенко проголосували 13,27% виборців, за Юрія Бойка – 11,53%, за Анатолія Гриценка – 7,03%. Явка склала 62,72% виборців.



Згідно з результатами Національного екзит-полу лідирує Володимир Зеленський – у нього 30,6% голосів українців. За ним слідує Петро Порошенко – 17,8% голосів. Третьою стала Юлія Тимошенко – 14,2% голосів. У топ-5 також увійшли Юрій Бойко (9,7%) та Анатолій Гриценко (7,1%).

Хто пройшов у другий тур – дані екзит-полу

Дивіться відео, як пройшли президентські вибори 2019