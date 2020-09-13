Лукашенка в автозак: у Києві провели акцію на підтримку білоруських протестувальників
У Києві на Майдані Незалежності 13 вересня провели акцію на підтримку білоруських протестувальників. Учасники заходу розгорнули прапор біло-червоно-білого кольору, який у Білорусі мітингувальники використовують як символ протесту.
На акцію солідарності із білоруськими протестувальниками у Києві прийшло близько 50 людей. Вони скандували "Живе Білорусь!" та "Лукашенка в автозак", а також співали пісні білоруського гурту "Ляпіс Трубецькой", пише "Суспільне".
Зверніть увагу З мітингу – до ізолятора: під час акцій протесту у Мінську затримали 70 осіб
Що розповіла білоруська журналістка
Одна із учасниць акції розповіла, що раніше працювала на державному телебаченні у Білорусі. Акції протестів журналістам висвітлювати забороняли. Згодом влада перейшла до ще більш радикальних дій: усіх білоруських журналістів просто звільнили.
Нас всіх позвільняли, забороняли висвітлювати новини,
– розповіла журналістка.
Згодом на місця звільнених білоруських медійників взяли понад 30 російських журналістів. Серед них є і представники "Россия 24" і "Russia Today".
Що відбувається у Білорусі 13 вересня
- У Мінську проводять масштабну акцію під назвою "Марш героїв".
- Силовики розпочали масові затримання ще до початку маршу. Щоб врятуватися від затримання, люди трималися разом. Вони не переставали скандувати "Живе Білорусь".
- Протестувальники вийшли на вулиці не лише в Мінську. Мирні протести також відбуваються у Гродно, Гомелі, Бресті, Ліді, Вітебську, Жодіно та інших населених пунктах Білорусі.
Протести у Білорусі: що потрібно знати:
- Протести по всій країні спалахнули у ніч на 10 серпня.
- Люди не погодилися з перемогою на президентських виборах чинного президента Олександра Лукашенка. За даними незалежних екзит-полів перемогла його головна опонентка, опозиціонерка Світлана Тихановська.
- Незважаючи на те, що є загиблі, а сотні людей отримали поранення, мітингувальники продовжують виходити на протести.
- Світова спільнота підтримує білоруські протести. ПАРЄ та низка держав Євросоюзу не визнали перемогу Лукашенка.