У Києві на Майдані Незалежності 13 вересня провели акцію на підтримку білоруських протестувальників. Учасники заходу розгорнули прапор біло-червоно-білого кольору, який у Білорусі мітингувальники використовують як символ протесту.

На акцію солідарності із білоруськими протестувальниками у Києві прийшло близько 50 людей. Вони скандували "Живе Білорусь!" та "Лукашенка в автозак", а також співали пісні білоруського гурту "Ляпіс Трубецькой", пише "Суспільне".

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Що розповіла білоруська журналістка

Одна із учасниць акції розповіла, що раніше працювала на державному телебаченні у Білорусі. Акції протестів журналістам висвітлювати забороняли. Згодом влада перейшла до ще більш радикальних дій: усіх білоруських журналістів просто звільнили.

Нас всіх позвільняли, забороняли висвітлювати новини,

– розповіла журналістка.

Згодом на місця звільнених білоруських медійників взяли понад 30 російських журналістів. Серед них є і представники "Россия 24" і "Russia Today".

Що відбувається у Білорусі 13 вересня

У Мінську проводять масштабну акцію під назвою "Марш героїв".

Силовики розпочали масові затримання ще до початку маршу. Щоб врятуватися від затримання, люди трималися разом. Вони не переставали скандувати "Живе Білорусь".

Протестувальники вийшли на вулиці не лише в Мінську. Мирні протести також відбуваються у Гродно, Гомелі, Бресті, Ліді, Вітебську, Жодіно та інших населених пунктах Білорусі.

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