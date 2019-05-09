Акція "Безсмертний полк" у Харкові та Миколаєві проходить з перепалками та порушеннями

У Харкові близько 750 людей провели ходу з портретами учасників Другої світової війни і табличками "Безсмертного полку". В дорозі біля пам'ятника вони неодноразово скандували: "Спасибі дідові за перемогу!".

Учасники акції співали пісні військових років, після чого вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання та попрямували до стели, повідомляє NewsRoom.

Читайте також: "Безсмертний полк" вийшов на проросійський марш у Києві: є перші затримані

До меморіалу також прийшли ветерани АТО і члени націоналістичних організацій з портретами загиблих на Донбасі бійців. Між ними і марширувальниками сталося кілька словесних перепалок. Так, зокрема, активісти проскандували "Слава нації – смерть ворогам", після чого їх звинуватили в закликах до вбивства. Сторони також назвали один одного "рашистами" і "фашистами".



Ветерани АТО і націоналіси з портретами загиблих на Донбасі бійців

У кількох учасників маршу виявили заборонені в Україні георгіївські стрічки. Поліція на прохання активістів змусила їх зняти заборонену символіку. У відповідь порушники почали вимагати від правоохоронців прибрати червоно-чорні прапори і заарештувати зрадників.

Читайте також: Як проходить 9 травня в Україні

Загалом акції на меморіалі пройшли без провокацій і прямих зіткнень. Квіти до пам'ятника загиблим також поклали мер Харкова Геннадій Кернес та інші чиновники.



Кернес прибув покласти квіти до пам'ятника загиблим у Другій світовій війні

9 травня у Миколаєві

Вранці біля офісу афганців у Миколаєві колона з воїнів-інтернаціоналістів, пенсіонерів МВС, чиновників і простих городян вирушила покласти квіти до пам'ятника Ольшанців.

Поліція помітила 2 портрети, на яких були заборонені заборонені в Україні георгіївські стрічки. Правоохоронці попросили прибрати їх і жінка з чоловікової погодилися.

Читайте також: Подолання нацизму – не привід водити ряжені "полки безсмертних" по всьому світу, – Порошенко



9 травня в Миколаєві



9 травня в Миколаєві

Активісти громадської організації "Свобода" помітили на одній з жінок, що покладала квіти, пілотку з червоною зіркою, серпом і молотом. Ця символіка заборонена в Україні законом про декомунізацію. Активісти покликали поліцію. Жінка зняла головний убір, але потім одягла знову.

Активісти знову звернулися до поліцейського. Тоді між "свободівцями" і людьми, які прийшли з жінкою, виникла словесна перепалка. Після цього жінка зняла пілотку і зі своїми друзями покинула територію меморіалу.

Пізніше трапилася ще одна аналогічна ситуація, тільки з іншою жінкою.

Новина постійно доповнюється…