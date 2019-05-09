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      Акція "Безсмертний полк" у Харкові та Миколаєві проходить з перепалками та порушеннями

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      Акція "Безсмертний полк" у Харкові
      Акція "Безсмертний полк" у Харкові / Newsroom.kh.ua

      У Харкові близько 750 людей провели ходу з портретами учасників Другої світової війни і табличками "Безсмертного полку". В дорозі біля пам'ятника вони неодноразово скандували: "Спасибі дідові за перемогу!".

      Учасники акції співали пісні військових років, після чого вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання та попрямували до стели, повідомляє NewsRoom.

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      До меморіалу також прийшли ветерани АТО і члени націоналістичних організацій з портретами загиблих на Донбасі бійців. Між ними і марширувальниками сталося кілька словесних перепалок. Так, зокрема, активісти проскандували "Слава нації – смерть ворогам", після чого їх звинуватили в закликах до вбивства. Сторони також назвали один одного "рашистами" і "фашистами".

      Фото загиблих на Донбасі військових 9 травня Харків
      Ветерани АТО і націоналіси з портретами загиблих на Донбасі бійців

      У кількох учасників маршу виявили заборонені в Україні георгіївські стрічки. Поліція на прохання активістів змусила їх зняти заборонену символіку. У відповідь порушники почали вимагати від правоохоронців прибрати червоно-чорні прапори і заарештувати зрадників.

      Читайте також: Як проходить 9 травня в Україні

      Загалом акції на меморіалі пройшли без провокацій і прямих зіткнень. Квіти до пам'ятника загиблим також поклали мер Харкова Геннадій Кернес та інші чиновники.

      Кернес Харків 9 травня День перемоги
      Кернес прибув покласти квіти до пам'ятника загиблим у Другій світовій війні

      9 травня у Миколаєві

      Вранці біля офісу афганців у Миколаєві колона з воїнів-інтернаціоналістів, пенсіонерів МВС, чиновників і простих городян вирушила покласти квіти до пам'ятника Ольшанців.

      Поліція помітила 2 портрети, на яких були заборонені заборонені в Україні георгіївські стрічки. Правоохоронці попросили прибрати їх і жінка з чоловікової погодилися.

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      9 травня Миколаїв День перемоги
      9 травня в Миколаєві

      9 травня День Перемоги Миколаїв
      9 травня в Миколаєві

      Активісти громадської організації "Свобода" помітили на одній з жінок, що покладала квіти, пілотку з червоною зіркою, серпом і молотом. Ця символіка заборонена в Україні законом про декомунізацію. Активісти покликали поліцію. Жінка зняла головний убір, але потім одягла знову.

      Активісти знову звернулися до поліцейського. Тоді між "свободівцями" і людьми, які прийшли з жінкою, виникла словесна перепалка. Після цього жінка зняла пілотку і зі своїми друзями покинула територію меморіалу.

      Пізніше трапилася ще одна аналогічна ситуація, тільки з іншою жінкою.

      Новина постійно доповнюється…

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      День перемоги чи День пам'яті: що відзначають в Україні 8-9 травня та коли вихідний
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      Теги: 9 травня День Перемоги Новини України Новини Харкова Новини Миколаєва Новини Херсона Сутички Геннадій Кернес Історія
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