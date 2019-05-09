Акція "Безсмертний полк" у Харкові та Миколаєві проходить з перепалками та порушеннями
У Харкові близько 750 людей провели ходу з портретами учасників Другої світової війни і табличками "Безсмертного полку". В дорозі біля пам'ятника вони неодноразово скандували: "Спасибі дідові за перемогу!".
Учасники акції співали пісні військових років, після чого вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання та попрямували до стели, повідомляє NewsRoom.
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До меморіалу також прийшли ветерани АТО і члени націоналістичних організацій з портретами загиблих на Донбасі бійців. Між ними і марширувальниками сталося кілька словесних перепалок. Так, зокрема, активісти проскандували "Слава нації – смерть ворогам", після чого їх звинуватили в закликах до вбивства. Сторони також назвали один одного "рашистами" і "фашистами".
Ветерани АТО і націоналіси з портретами загиблих на Донбасі бійців
У кількох учасників маршу виявили заборонені в Україні георгіївські стрічки. Поліція на прохання активістів змусила їх зняти заборонену символіку. У відповідь порушники почали вимагати від правоохоронців прибрати червоно-чорні прапори і заарештувати зрадників.
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Загалом акції на меморіалі пройшли без провокацій і прямих зіткнень. Квіти до пам'ятника загиблим також поклали мер Харкова Геннадій Кернес та інші чиновники.
Кернес прибув покласти квіти до пам'ятника загиблим у Другій світовій війні
9 травня у Миколаєві
Вранці біля офісу афганців у Миколаєві колона з воїнів-інтернаціоналістів, пенсіонерів МВС, чиновників і простих городян вирушила покласти квіти до пам'ятника Ольшанців.
Поліція помітила 2 портрети, на яких були заборонені заборонені в Україні георгіївські стрічки. Правоохоронці попросили прибрати їх і жінка з чоловікової погодилися.
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9 травня в Миколаєві
9 травня в Миколаєві
Активісти громадської організації "Свобода" помітили на одній з жінок, що покладала квіти, пілотку з червоною зіркою, серпом і молотом. Ця символіка заборонена в Україні законом про декомунізацію. Активісти покликали поліцію. Жінка зняла головний убір, але потім одягла знову.
Активісти знову звернулися до поліцейського. Тоді між "свободівцями" і людьми, які прийшли з жінкою, виникла словесна перепалка. Після цього жінка зняла пілотку і зі своїми друзями покинула територію меморіалу.
Пізніше трапилася ще одна аналогічна ситуація, тільки з іншою жінкою.
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