Акція "Хто замовив Гандзюк" біля форуму Порошенка: яке рішення щодо активістів виніс суд

У Києві завершилося судове засідання проти активістів, які 29 січня під будівлею Міжнародного виставкового центру в Києві розгорнули банер "Вибачте, так а хто замовив Гандзюк?". Працівники поліції одразу склали на них адміністративний протокол – через те, що не попередили відповідні органи про акцію.

Про це у прямому ефірі повідомив кореспондент 24 каналу.

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Зазначимо, що судове засідання призначили на 10:00 30 січня, проте розпочали його лише о 15:00.

Сергій Стерненко, який 29 січня разом з товаришами організував акцію біля Міжнародного виставкового центру – фаховий юрист. Тож під час засідання він аргументовано й чітко пояснив, чому не може бути визнаний винним за статтею про порядок організації мирних зібрань Кодексу України про адмінправопорушення.



Сергій Стерненко у Дніпровському суді в Києві

Після того, як були розглянуті усі матеріали справи, суд виніс рішення, що у діях активістів відсутній склад адмінправопорушення.

Сергій переконаний, що викликали його до суду через те, що організував акцію саме біля приміщення, у якому в той час виступав Петро Порошенко.

Тим більше, що напередодні батько Катерини Гандзюк Віктор заявив, що організатор вбивства його доньки Катерини Гандзюк співпрацював з партійцем "Батьківщини" Владиславом Мангером та партійцем Блоку Петра Порошенка Андрієм Гордєєвим.

Хто вбив Катерину Гандзюк?31 липня 2018 року у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала численних опіків і перенесла кілька операцій.



Станом на 22 серпня правоохоронці затримали 6 підозрюваних у нападі на Гандзюк, частина з яких зізналась у скоєному.



4 листопада Гандзюк померла в лікарні від поліорганної недостатності та хімічних опіків 39% тіла, а 7 листопада її поховали у Херсоні. Правоохоронці розслідують справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення".



За інформацією журналістів та активістів, посередником між організатором і виконавцями вбивства Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. Останній нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук відкинули такі звинувачення та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського взяли під арешт.



3 грудня 2018 року генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що слідство встановило усіх замовників і організаторів вбивства Гандзюк. За його словами, мотив цього злочину – активність Гандзюк проти однієї із великих корупційних схем місцевої влади.