Акція проти Зеленського відбулась у Львові: фото і відео

Активісти влаштували акцію "Ні, клоунам" проти кандидата в президенти та лідера "Квартал 95" Володимира Зеленського. Протест відбувся 8 лютого під приміщенням Львівського державного цирку, де мав виступати комік.

Кореспондентка 24 каналу розповіла, що кілька львівських організацій перед концертом вимагали, аби до них спустився Володимир Зеленський.

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Активістів обурило те, що актор говорив в інтерв'ю одному з телешоу. Однак вони не мали наміру зривати концерт.

"Ми не прийшли зірвати його концерт. Ми прийшли нагадати людям, хто такий пан Зеленський, і які висловлювання він собі дозволяє. Зокрема, що "Україна як повія і з усіх сторін може приймати". Це нас обурило", – пояснив протестувальник.



Акція проти Зеленського "Ні, клоунам"



Активісти вимагали, аби Зеленський поспілкувався з ними

Сам Зеленський вийшов до протестувальників, а з його появою одразу з'явилося ще приблизно 15 невідомих хлопців. Наразі територію цирку охороняє поліція.



Зеленський вийшов до активістів



Активісти заявили, що не мали наміру зривати концерт

Відомо, що "Квартал 95" приїхав до Львова з двома концертами. Володимир Зеленський сказав, що перший виступ був благодійним, тобто квитки отримали львівські соцзахисти. Другий концерт – комерційний.





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