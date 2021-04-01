Міський голова Одеси Геннадій Труханов подав електронну декларацію за 2020 рік. У ній він вказав 267 тисяч гривень зарплати, а також 6 годинників, орендовану автівку та акції компаній.

Про те, скільки мер Одеси заробив та чим володіє, свідчать дані його електронної декларації. Читайте також Хто такий Труханов: скандальні факти про мера Одеси Доходи, готівка та гроші у банках на посаді мера Одеси Труханов заробив 267 тисяч гривень ;

; 283,4 тисячі він отримав від швейцарської фірми Contract Casa Sagl. LTD, яка орендувала його квартиру;

має збереження у розмірі 5 тисяч доларів готівкою, а також приблизно 390 тисяч гривень та 2 562 долари на банківських рахунках;

мати одеського міського голови має 1,3 мільйона гривень та 233 тисячі доларів готівкою, а на її рахунках у банках зберігається 17,7 тисячі євро, 1 094 доларів та приблизно 8 тисяч гривень;

має 1,3 мільйона гривень та 233 тисячі доларів готівкою, а на її рахунках у банках зберігається 17,7 тисячі євро, 1 094 доларів та приблизно 8 тисяч гривень; також Труханов задекларував подарунок від дочки, який він оцінив в 600 тисяч гривень. Нерухомість сім'ї Труханова глава Одеси задекларував нерухомість дочок Аліси й Катерини, а також їхньої матері – Тетяни Колтунової;

Аліси й Катерини, а також – Тетяни Колтунової; Катерина володіє квартирою площею 149 квадратних метрів за майже 1,5 мільйона гривень, а Аліса та її мама разом придбала квартиру площею 296 квадратів за понад 4 мільйони гривень;

політик вніс у декларацію і будинок в Одесі площею 252,4 квадратних метри, який на 71% належить його матері;

площею 252,4 квадратних метри, який на 71% належить його матері; серед задекларованого – земельні ділянки в Одесі та Вінницькій області площею 681 та 26,9 квадратних метрів. Сам мер Одеси володіє ще одною квартирою площею 131,8 квадратних метрів. Автомобіль, годинники та ювелірні вибори у декларації зазначений позашляховик Land Rover , який взяла в оренду дочка Труханова в компанії "Лесор Одеса".

, який взяла в оренду дочка Труханова в компанії "Лесор Одеса". міський голова подав у декларації інформацію про 6 наручних годинників відомих брендів Rolex, Ulysse Nardin, Patek Philippe, Breguet та A. Lange & Sohne, а також годинник Bovet та ювелірні прикраси матері. Цінні папери Труханов володіє акціями "Одеського нафтопереробного заводу", а його мама – компанії "Комуненерготранс";

"Одеського нафтопереробного заводу", а його мама – компанії "Комуненерготранс"; крім того, у жовтні 2020 року мати Труханова стала власницею 42 облігації внутрішньої державної позики на понад 28 тисяч гривень. Довідка. Геннадій Труханов – український політик, відомий проросійськими поглядами, має паспорт Росії. Обіймає посаду мера Одеси з 2014 року. Раніше був членом "Партії регіонів".