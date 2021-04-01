Акції компаній, годинники й квартири: що задекларував Труханов
Міський голова Одеси Геннадій Труханов подав електронну декларацію за 2020 рік. У ній він вказав 267 тисяч гривень зарплати, а також 6 годинників, орендовану автівку та акції компаній.
Джерело:декларація Геннадія Труханова
Про те, скільки мер Одеси заробив та чим володіє, свідчать дані його електронної декларації.
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Доходи, готівка та гроші у банках
- на посаді мера Одеси Труханов заробив 267 тисяч гривень;
- 283,4 тисячі він отримав від швейцарської фірми Contract Casa Sagl. LTD, яка орендувала його квартиру;
- має збереження у розмірі 5 тисяч доларів готівкою, а також приблизно 390 тисяч гривень та 2 562 долари на банківських рахунках;
- мати одеського міського голови має 1,3 мільйона гривень та 233 тисячі доларів готівкою, а на її рахунках у банках зберігається 17,7 тисячі євро, 1 094 доларів та приблизно 8 тисяч гривень;
- також Труханов задекларував подарунок від дочки, який він оцінив в 600 тисяч гривень.
Нерухомість сім'ї Труханова
- глава Одеси задекларував нерухомість дочок Аліси й Катерини, а також їхньої матері – Тетяни Колтунової;
- Катерина володіє квартирою площею 149 квадратних метрів за майже 1,5 мільйона гривень, а Аліса та її мама разом придбала квартиру площею 296 квадратів за понад 4 мільйони гривень;
- політик вніс у декларацію і будинок в Одесі площею 252,4 квадратних метри, який на 71% належить його матері;
- серед задекларованого – земельні ділянки в Одесі та Вінницькій області площею 681 та 26,9 квадратних метрів. Сам мер Одеси володіє ще одною квартирою площею 131,8 квадратних метрів.
Автомобіль, годинники та ювелірні вибори
- у декларації зазначений позашляховик Land Rover, який взяла в оренду дочка Труханова в компанії "Лесор Одеса".
- міський голова подав у декларації інформацію про 6 наручних годинників відомих брендів Rolex, Ulysse Nardin, Patek Philippe, Breguet та A. Lange & Sohne, а також годинник Bovet та ювелірні прикраси матері.
Цінні папери
- Труханов володіє акціями "Одеського нафтопереробного заводу", а його мама – компанії "Комуненерготранс";
- крім того, у жовтні 2020 року мати Труханова стала власницею 42 облігації внутрішньої державної позики на понад 28 тисяч гривень.
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