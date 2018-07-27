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Акції Facebook рекордно обвалились, Цукерберг збіднів на 17 мільярдів доларів: у чому причина

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Акції Facebook впали на 20%, а статки Цукерберга – на 17 мільярдів доларів
Акції Facebook впали на 20%, а статки Цукерберга – на 17 мільярдів доларів / Фото з вільних джерел

Вартість акцій Facebook впала більш ніж на 20% після закриття торгів на біржі NASDAQ 25 липня. Раніше компанія оголосила про повільний темп приросту аудиторії та попередила інвесторів про те, що виручка компанії найближчим часом лише зменшуватиметься.

Про це повідомляє Cossa.

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В результаті вартість однієї акції впала зі 217,5 доларів до 172 доларів. Таким чином, ринкова капіталізація Facebook знизилася приблизно на 123 мільярда доларів. Крім того, компанія втратила 151 мільярд доларів своєї ринкової вартості, а статки голови Facebook – Марка Цукерберга – знизилися майже на 17 мільярдів доларів.

Акції Facebook впали на 20%
Акції Facebook впали на 20%

До падіння акцій призвів найповільніший темп зростання щомісячної аудиторії – 1,54% проти 3,14% в першому кварталі. Кількість щоденних активних користувачів зростала ще повільніше – 1,44% у другому кварталі проти 3,42% в попередньому. Однак Facebook спробував відвернути інвесторів від цих показників, розповівши про те, що 2,5 мільярди осіб користуються хоча б одним з додатків компанії – Facebook, Instagram, WhatsApp або Messenger.

Окрім того, експерти відзначили зниження кількості користувачів у Європі (з 377 мільйонів ​​до 376 мільйонів) і відсутність зростання в Північній Америці (241 мільйон чоловік). Це два найприбутковіших ринки для Facebook, тому розчарування інвесторів цілком обґрунтоване.

Через падіння акцій Марк Цукерберг ризикує вилетіти з п'ятірки найбагатших людей світу
Через падіння акцій Марк Цукерберг ризикує вилетіти з п'ятірки найбагатших людей світу

Цікаво, що падіння акцій Facebook заразило й інших ІТ-гігантів: Netflix втратив вже 3,6%, Alphabet – 2,4%, Twitter – 6,5%, Amazon – 2,5%, Apple - 1,6%.

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Якщо з відкриттям торгів у Facebook продовжить падати вартість акцій, то корпорація може стати найбільшою серед американських компаній з падінням капіталізації за всю історію фондового ринку США. Тим часом Цукерберг ризикує вилетіти з п'ятірки найбагатших людей планети.

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Теги: Техно Інтернет Facebook Марк Цукерберг Фондовий ринок Соцмережі
Джерело: 24 Канал
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