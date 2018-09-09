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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Акції протесту проти пенсійної реформи у Росії: понад 800 затриманих

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Багатолюдні акції протесту у так званий єдиний день голосування 9 вересня відбулись у багатьох містах Росії.

У Санкт-Петербурзі відбулась акція прихильників опозиціонера Олексія Навального проти підвищення пенсійного віку у Росії.

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Оскільки ці акції, за словами поліції, були несанкціонованими, правоохоронці почали затримання мітингувальників, пише "Интерфакс".

Представник ГУ МВС РФ із забезпечення громадського охорони порядку Юрій Валяєв відзвітував, що під час акції у Санкт-Петербурзі було близько ста затриманих.

У нас дійсно близько 100 затримані в Санкт-Петербурзі і в Москві кілька людей за порушення законодавства,
– відзвітував він.

Росія Протести пенсії
У Росії відбулись багатолюдні акції протесту проти пенсійнрої реформи

Водночас місцеві ЗМІ, кореспонденти яких були присутні на протестній акції у Санкт-Петербурзі, повідомляють, що насправді затриманих набагато більше і загальна їхня кількість може сягнути навіть 400-500 осіб.

За даними видання "ОВД-Інфо", на протестних акціях в Росії 9 вересня загалом було затримано 839 осіб.

За їхніми оцінками, найбільше затриманих в Санкт-Петербурзі – 354 осіб, на другому місці за кількістю затримань Єкатеринбург – 129 осіб.

9 вересня у Росії відбувався Єдиний день голосування – відбувались вибори різного рівня: у 22 суб’єктах на території РФ проходили прямі вибори губернаторів, також відбулись додаткові вибори в Держдуму у семи одномандатних округах в шести регіонах. У Москві обирали мера.

Прихильники Олексія Навального у цей день провели акції протесту по всій Росії, яку за аналогією назвали – єдиний день протесту.

Нагадаємо, 19 липня Державна дума Росії у першому читанні підтримала законопроект про підвищення пенсійного віку для росіян. У розпал Чемпіонату світу з футболу 2018 уряд Росії оголосив про рішення поступово підвищити пенсійний вік – з 55 до 63 років для жінок і з 60 до 65 років для чоловіків. Після цього в країні відбувались акції протесту, організовані переважно представника опозиції, які через проведення ЧС навіть забороняли.

Теги: протести Новини Росії Пенсійна реформа
Джерело: 24 Канал
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