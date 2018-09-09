Акції протесту проти пенсійної реформи у Росії: понад 800 затриманих

Багатолюдні акції протесту у так званий єдиний день голосування 9 вересня відбулись у багатьох містах Росії.

У Санкт-Петербурзі відбулась акція прихильників опозиціонера Олексія Навального проти підвищення пенсійного віку у Росії.

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Оскільки ці акції, за словами поліції, були несанкціонованими, правоохоронці почали затримання мітингувальників, пише "Интерфакс".

А вот Санкт-Петербург. Люди готовятся к шествию, никакие перекрытия их не пугают. Даже станцию метро закрыли. Но питерских так просто не остановить. https://t.co/9ftP4MTAt0 pic.twitter.com/bUJzwXUD5Z — Навальный LIVE (@navalnylive) 9 вересня 2018 р.

Представник ГУ МВС РФ із забезпечення громадського охорони порядку Юрій Валяєв відзвітував, що під час акції у Санкт-Петербурзі було близько ста затриманих.

У нас дійсно близько 100 затримані в Санкт-Петербурзі і в Москві кілька людей за порушення законодавства,

– відзвітував він.



У Росії відбулись багатолюдні акції протесту проти пенсійнрої реформи

Водночас місцеві ЗМІ, кореспонденти яких були присутні на протестній акції у Санкт-Петербурзі, повідомляють, що насправді затриманих набагато більше і загальна їхня кількість може сягнути навіть 400-500 осіб.

За даними видання "ОВД-Інфо", на протестних акціях в Росії 9 вересня загалом було затримано 839 осіб.

За їхніми оцінками, найбільше затриманих в Санкт-Петербурзі – 354 осіб, на другому місці за кількістю затримань Єкатеринбург – 129 осіб.

В Уфе проходит митинг сторонников Навального. Задержаны как минимум 7 человек, в их числе координатор штаба Лилия Чанышева и волонтёр Ольга Комлева. pic.twitter.com/jU2GuK0J0l — Эхо Москвы в Уфе (@echovufe) 9 вересня 2018 р.

Я и представить себе не могла, как похорошеет Москва! pic.twitter.com/D5WXKB469K — Aнна Велликок (@annavellikok) 9 вересня 2018 р.

Акция против пенсионного грабежа в Казани. Незаконные отказы в митингах и шествиях, как мы видим, не смущают людей. Все, кто сегодня выходит, — большие молодцы, настоящие граждане с твёрдым чувством собственного достоинства.https://t.co/HtnEJL1l2P #ДожитьДоПенсии #9сентября pic.twitter.com/eCTvY2LQ2u — Команда Навального (@teamnavalny) 9 вересня 2018 р.

9 вересня у Росії відбувався Єдиний день голосування – відбувались вибори різного рівня: у 22 суб’єктах на території РФ проходили прямі вибори губернаторів, також відбулись додаткові вибори в Держдуму у семи одномандатних округах в шести регіонах. У Москві обирали мера.

Прихильники Олексія Навального у цей день провели акції протесту по всій Росії, яку за аналогією назвали – єдиний день протесту.

Нагадаємо, 19 липня Державна дума Росії у першому читанні підтримала законопроект про підвищення пенсійного віку для росіян. У розпал Чемпіонату світу з футболу 2018 уряд Росії оголосив про рішення поступово підвищити пенсійний вік – з 55 до 63 років для жінок і з 60 до 65 років для чоловіків. Після цього в країні відбувались акції протесту, організовані переважно представника опозиції, які через проведення ЧС навіть забороняли.