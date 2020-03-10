Акції російських компаній і далі падають, а долар і євро щодо рубля ростуть
Наслідки обвалу цін на нафту у так званий "чорний понеділок" 9 березня продовжують позначатися на російській економіці і наступного дня. Так, у вівторок акції провідних компаній Росії знову подешевшали, а валюта щодо рубля зросла.
На старті торгів вартість долара зросла на 5,30% – до 72,2 рубля, євро піднявся на 5,6% – до 82,6 рубля. При тому акції найбільших нафтогазових компаній РФ впали на 12 – 15% ("Роснефть", "Лукойл", "Сургутнафтогаз"), споживчого сектора – до 28% ("М. Відео", "Магніт", X5 Retail Group), як випливає з даних Мосбіржі.
Обвал цін на нафту Як це вплине на Україну, курс гривні і ціни на бензин
Як впали акції російських компаній на Московській біржі:
- Мечел АО -17,61%
- ТМК -16,83%
- Лукойл -14,40%
- Сургнфгз -14,35%
- Газпромнефть -14,15%
- Магнит -14,11%
- Татнфт -14,05%
- ВТБ -13,88%
- Роснефть -13,25%
Вчора, 9 березня, обвалилися ціни на нафту. До 13:00 за московським часом вони стабілізувалися, хоча і на значеннях на 20% нижче за закриття п'ятниці. Це грандіозно вплинуло на російську економіку.
Обвал ціни на нафту: останні новини
- 9 березня, ОПЕК та Росія не змогли домовитися про зниження рівня видобутку нафти.
- У результаті ціни на нафту впали на 30%.
- Якщо ще минулого тижня ціна сильно опустилася, коли марку Brent можна було купити за 49 доларів за барель, то на відкритті торгів у понеділок, 9 березня, ціна буквально провалилася до 36 доларів.
- Це найвідчутніший одноденний обвал цін, починаючи з 1991 року.
- Акції міжнародних фондових бірж стрімко опустилися. Це стало найвідчутнішим здешевшанням від 2008 року.
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