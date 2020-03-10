Акції російських компаній і далі падають, а долар і євро щодо рубля ростуть

Наслідки обвалу цін на нафту у так званий "чорний понеділок" 9 березня продовжують позначатися на російській економіці і наступного дня. Так, у вівторок акції провідних компаній Росії знову подешевшали, а валюта щодо рубля зросла.

На старті торгів вартість долара зросла на 5,30% – до 72,2 рубля, євро піднявся на 5,6% – до 82,6 рубля. При тому акції найбільших нафтогазових компаній РФ впали на 12 – 15% ("Роснефть", "Лукойл", "Сургутнафтогаз"), споживчого сектора – до 28% ("М. Відео", "Магніт", X5 Retail Group), як випливає з даних Мосбіржі.

Обвал цін на нафту Як це вплине на Україну, курс гривні і ціни на бензин

Як впали акції російських компаній на Московській біржі:

Мечел АО -17,61%

ТМК -16,83%

Лукойл -14,40%

Сургнфгз -14,35%

Газпромнефть -14,15%

Магнит -14,11%

Татнфт -14,05%

ВТБ -13,88%

Роснефть -13,25%

Вчора, 9 березня, обвалилися ціни на нафту. До 13:00 за московським часом вони стабілізувалися, хоча і на значеннях на 20% нижче за закриття п'ятниці. Це грандіозно вплинуло на російську економіку.

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