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      Акції російських компаній і далі падають, а долар і євро щодо рубля ростуть

      - Читать новость на русском
      Російський рубль відносно долара стрімко падає / finbalance.com.ua

      Наслідки обвалу цін на нафту у так званий "чорний понеділок" 9 березня продовжують позначатися на російській економіці і наступного дня. Так, у вівторок акції провідних компаній Росії знову подешевшали, а валюта щодо рубля зросла.

      На старті торгів вартість долара зросла на 5,30% – до 72,2 рубля, євро піднявся на 5,6% – до 82,6 рубля. При тому акції найбільших нафтогазових компаній РФ впали на 12 – 15% ("Роснефть", "Лукойл", "Сургутнафтогаз"), споживчого сектора – до 28% ("М. Відео", "Магніт", X5 Retail Group), як випливає з даних Мосбіржі.

      Обвал цін на нафту Як це вплине на Україну, курс гривні і ціни на бензин

      Як впали акції російських компаній на Московській біржі:

      • Мечел АО -17,61%
      • ТМК -16,83%
      • Лукойл -14,40%
      • Сургнфгз -14,35%
      • Газпромнефть -14,15%
      • Магнит -14,11%
      • Татнфт -14,05%
      • ВТБ -13,88%
      • Роснефть -13,25% 

      Вчора, 9 березня, обвалилися ціни на нафту. До 13:00 за московським часом вони стабілізувалися, хоча і на значеннях на 20% нижче за закриття п'ятниці. Це грандіозно вплинуло на російську економіку.

      Обвал ціни на нафту: останні новини

      • 9 березня, ОПЕК та Росія не змогли домовитися про зниження рівня видобутку нафти.
      • У результаті ціни на нафту впали на 30%.
      • Якщо ще минулого тижня ціна сильно опустилася, коли марку Brent можна було купити за 49 доларів за барель, то на відкритті торгів у понеділок, 9 березня, ціна буквально провалилася до 36 доларів.
      • Це найвідчутніший одноденний обвал цін, починаючи з 1991 року.
      • Акції міжнародних фондових бірж стрімко опустилися. Це стало найвідчутнішим здешевшанням від 2008 року.
      Курс валют на 10 березня: долар і євро суттєво подорожчали
      сьогодні
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Новини Росії Обвал цін на нафту
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