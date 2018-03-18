Акції Snapchat впали на 800 мільйонів через скандальну рекламу

Акції відомої соціальної мережі Snapchat обвалилися після того, як співачка Ріанна жорстко відреагувала на їхню рекламу, в якій користувачам пропонувалося її вдарити.

Після скарги співачки акції соціальної мережі Snapchat знизилися на 4%, знизивши ринкову вартість компанії на 800 мільйонів доларів, повідомляє CNN.

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Нещожавно компанія Snapchat випустила рекламу гри для смартфонів, в якій користувачам пропонували на вибір ляснути Ріанну або вдарити співака Кріса Брауна. У 2009 році бойфренд Ріанни Кріс Браун побив її та душив. Його засудили до умовного п'ятирічного терміну.

Ріанна одразу засудила мережу за знущання над жертвами домашнього насильства, попросивши користувачів відмовитись від цього додатку назавжди.

Snapchat, я думаю, ти вже знаєш, що ти не в числі моїх улюблених програм. Я просто хочу зрозуміти, в чому був сенс всієї цієї історії. Я б хотіла назвати це невіглаством, але я знаю, що ти не такий дурний. Ви витратили гроші, щоб зробити анімаційних персонажів, які навмисно зганьбили б тих, хто став жертвами насильства, і посміялися над ними. Справа не в моїх особистих почуттях, тому що їх не так багато. Але ви принизили дітей, жінок і чоловіків, які стали жертвами домашнього насильства,

– заявила Ріанна у своїх Instagram Stories.

Варто додати, що компанія вибачилася за рекламу

"Ця реклама жахлива, і вона ніколи не мала з'явитися в Snapchat. Ми зробили жахливу помилку, прогледівши її і дозволивши рекламу виявитися в додатку. Ми розслідуємо цей інцидент, щоб переконатися, що це більше не повториться", – написали представники компанії у відповідь на повідомлення Ріанни.

Нагадаємо, барбадоська виконавиця Ріанна жорстко відреагувала на рекламу соціальної мережі Snapchat, в якій висміяно жахливий інцидент між нею та її екс-бойфрендом Крісом Брауном у 2009 році. В рекламному оголошенні користувачам Snapchat пропонувалась гра "Неможливий вибір", в якій пропонувалось вдарити або Ріанну, або співака Кріса Брауна. "Що б ти швидше зробив: вдарив Ріанну або стукнув Кріса Брауна?", – йшлось в рекламі.