Акустичний концерт Noize MC у Києві: ексклюзивний відеорепортаж

Російський репер Noize MC відіграв унікальний концерт в Києві. 20 грудня у клубі Forsage Іван Алєксєєв та Dj Stufford в акустиці зіграли пісні, які рідко звучать на концертах.

В особливому виконанні пролунали зі сцени композиції з ранньої творчості гурту. Такий атмосферний вечір "король фрістайлу" в Україні влаштував вперше. Далі – ексклюзивний відеорепортаж з концерту.

Читайте також: 5 пісень Noize MC, які варто почути вживу

Ексклюзивне відео 24 Каналу з акустичного концерту Noize MC у Києві 20 грудня

У Києві Noize MC дав 2 передноворічні концерти. 14 грудня гурт зірвав аншлаг у клубі Atlas.

Noize MC виступив у Києві

Noize MC – один з небагатьох російських виконавців, який не боїться висловлювати протест проти військових дій та інформаційної війни Росії, а також засуджує анексію Криму. В одному з інтерв’ю ці дії Кремля Іван Алєксєєв назвав "гопнівським наїздом" та "віджиманням телефону в темній арці о 5 ранку".