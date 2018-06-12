Алан Бадоєв розповів про відпочинок з екс-дружиною і донькою: фото

Український режисер та ведучий Алан Бадоєв показав фото з літнього відпочинку у сонячній Тоскані (Італія) разом з колишньою дружиною Жанною Бадоєвою і донькою Лолітою.

Про це зіркові батьки розповіли на своїх сторінках в Instagram.

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Зокрема, шанувальники були у захваті, коли Алан Бадоєв показав відео, де танцює вальс з донькою.

"Танцювати з коханою донечкою в такій теплій Тоскані – це і є щастя! Пам'ятаю, як хотів хлопчика, мріяв назвати Рустамом, але зараз розумію, що Лоліта – це неймовірний подарунок планети: така сильна, природно намагається задавати темп і вести танець, справжня Бадоєва, і така ніжна – мої крила. Наші діти – продовження любові і мрій, – прокоментував режисер.

Алан Бадоєв танцює вальс з донькою: відео

Допис, поширений Alan Badoev (@alanbadoev) 10 Чер 2018 р. о 1:07 PDT

Крім того, телеведуча Жанна Бадоєва розповіла про свій про свій щоденний раціон харчування.

На ранок – кава (без цукру) і бріош з кремом! (близько 7-8 ранку). Обід: салат, паста (або різотто), або м'ясо з овочами, або пюре, або японська кухня; Десерт; Кава (з 12: 30- 15:30). На вечерю риба, м'ясо з овочами, або паста. Інколи це піца або морепродукти (з 19:00),

– зізналась Жанна.

Вона додала, що кожен має самостійно прислухатися до свого організму, а вже потім індивідуально планувати свій раціон.