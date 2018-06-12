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Алан Бадоєв розповів про відпочинок з екс-дружиною і донькою: фото

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Алан Бадоєв з донькою Лолітою
Алан Бадоєв з донькою Лолітою / Instagram

Український режисер та ведучий Алан Бадоєв показав фото з літнього відпочинку у сонячній Тоскані (Італія) разом з колишньою дружиною Жанною Бадоєвою і донькою Лолітою.

Про це зіркові батьки розповіли на своїх сторінках в Instagram.

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Зокрема, шанувальники були у захваті, коли Алан Бадоєв показав відео, де танцює вальс з донькою.

"Танцювати з коханою донечкою в такій теплій Тоскані – це і є щастя! Пам'ятаю, як хотів хлопчика, мріяв назвати Рустамом, але зараз розумію, що Лоліта – це неймовірний подарунок планети: така сильна, природно намагається задавати темп і вести танець, справжня Бадоєва, і така ніжна – мої крила. Наші діти – продовження любові і мрій, – прокоментував режисер.

Алан Бадоєв танцює вальс з донькою: відео

Крім того, телеведуча Жанна Бадоєва розповіла про свій про свій щоденний раціон харчування.

На ранок – кава (без цукру) і бріош з кремом! (близько 7-8 ранку). Обід: салат, паста (або різотто), або м'ясо з овочами, або пюре, або японська кухня; Десерт; Кава (з 12: 30- 15:30). На вечерю риба, м'ясо з овочами, або паста. Інколи це піца або морепродукти (з 19:00),
– зізналась Жанна.

Вона додала, що кожен має самостійно прислухатися до свого організму, а вже потім індивідуально планувати свій раціон.

 

Я все сижу на шезлонге))) вы часто спрашиваете меня про мой рацион питания. Честно говоря, он у меня настолько личный и по общему мнению тех, кто старается питаться « правильно» абсолютно отвратительный!!! Поэтому чтоб никто не брал с меня пример , я и не рассказываю! Но вопросов много, поэтому пишу как есть) утро: кофе( без сахара) и бриош с кремом! (7-8 утра) , обед: салат, паста ( или ризотто), или мясо с овощами, или пюре,или японская кухня! Десерт. Кофе( с 12:30- 15:30), ужин: рыба или мясо с овощами, или паста! Иногда пицца или морепродукты ( с 19:00) вот так!!!! Конечно, не нужно брать пример всем! Потому что все очень индивидуально! Нужно прислушиваться к своему организму и понимать что и сколько и когда ему нужно!!!! При этом я стараюсь много ходить или прыгать на батуте! Я не занимаюсь спортом( не люблю), не пью и не курю( не люблю, мне не вкусно) вот вроде и все!!! Иногда, конечно, меняю что то, если чувствую, что тяжело и мой организм не очень сейчас этого хочет!!! А вы как питаетесь, правильно или как я?)

Допис, поширений Zhanna Badoeva - Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva)

 

Теги: LifeStyle Здорове життя Зіркові мами Здорове харчування Зіркові романи
Джерело: 24 Канал
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