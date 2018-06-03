Матч Україна – Албанія: анонс гри

Товариська зустріч Албанія – Україна пройде у французькому Евіані на стадіоні "Каміль Фурньє" 3 червня. Це другий товариський матч збірної України на зборах.

Гра між Україною та Албанією могла не відбутися. Її запланували провести у французькому місті Евіан, однак тамтешній стадіон не відповідає вимогам матчу між збірними. Через що тренер збірної України Андрій Шевченко звернувся до ФІФА. Підтримав його і Крістіан Пануччі, який тренує албанців (до речі, обоє свого часу грали за італійський "Мілан"). Однак у ФІФА вирішили, що поле підходить до гри, тож матч відбудеться у неділю, 3 червня, о 17:00 годині (за київським часом).

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Напередодні збірна України 31 травня провела доволі важкий матч проти збірної Марокко. Голів команди не забивали, однак сил на гру витратили чимало. Через такий результат залишилися незадоволені як вболівальники "синьо-жовтих", так і самі гравці. Лише Андрій Шевченко намагався знайти позитив як в самій грі, так і рахунку.

Склад збірної України

Після гри з Марокко розташування збірної покинули одразу двоє гравців, які грали в основі – воротар Андрій П’ятов та півзахисник Тарас Степаненко. Тож слід очікувати замін у матчі з албанцями. Зважаючи на те, що Андрій Шевченко розглядає цю гру як можливість зіграти склад та награти ігрові комбінації, навряд чи будуть значні зміни у стартовій одинадцятці в порівняні з попереднім матчем. Єдине, що місце у воротах може зайняти Андрій Лунін, а замість Степаненка вийти Руслан Маліновський. Ще дві ймовірні зміни – Бєсєдін з перших хвилин попереду, та Шабанов у центрі захисту замість одного із захисників.

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Збірна Албанії

Щодо збірної Албанії, то її гравці представляють середняків італійського чемпіонату. Чимало футболістів – з місцевої першості.

Албанія, як і Україна, не пробилася на Чемпіонат світу 2018 року у Росії, зайнявши у групі третє місце. Однак перші дві сходинки – збірні Іспанії та Італії.

У останньому матчі "гірські орли" з розгромом поступилася збірній Косово 3:0. Тож гравці будуть заряджені на перемогу.

Варто зазначити, що українці п’ять разів грали зі збірною Албанії. У тому числі і у відборі на ЧС-2006 року. Саме в цьому відборі був єдиний "позитивний" рахунок для албанців, коли вони зіграли з "синьо-жовтими" у нічию 2:2 у тоді ще Дніпропетровську. Ще чотири матчі закінчилися перемогою збірної України.