Матч Україна – Албанія: де дивитися онлайн товариську гру
Товариська зустріч Албанія — Україна пройде у французькому Евіані на стадіоні "Каміль Фурньє" 3 червня. Українські глядачі зможуть побачити її у прямому ефірі.
Розпочнеться поєдинок о 17:00 годині за київським часом, а подивитися його наживо українські вболівальники зможуть на каналі "Футбол 2".
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На каналі "Україна" матч транслюватиметься в записі о 21:00 годині.
Текстова онлайн-трансляція буде на сайті "Футбол 24", огляд матчу – на сайті "24 каналу.
Джерело: 24 Канал
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