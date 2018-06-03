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Матч Україна – Албанія: де дивитися онлайн товариську гру

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Україна – Албанія де дивитися онлайн 3 червня 2018 року
Україна – Албанія де дивитися онлайн 3 червня 2018 року

Товариська зустріч Албанія — Україна пройде у французькому Евіані на стадіоні "Каміль Фурньє" 3 червня. Українські глядачі зможуть побачити її у прямому ефірі.

Розпочнеться поєдинок о 17:00 годині за київським часом, а подивитися його наживо українські вболівальники зможуть на каналі "Футбол 2".

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На каналі "Україна" матч транслюватиметься в записі о 21:00 годині.

Текстова онлайн-трансляція буде на сайті "Футбол 24", огляд матчу – на сайті "24 каналу.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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