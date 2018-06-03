Матч Україна – Албанія: де дивитися онлайн товариську гру

Україна – Албанія де дивитися онлайн 3 червня 2018 року

Товариська зустріч Албанія — Україна пройде у французькому Евіані на стадіоні "Каміль Фурньє" 3 червня. Українські глядачі зможуть побачити її у прямому ефірі.