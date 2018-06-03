Україна розгромила Албанію у товариському матчі: огляд гри

Збірні України та Албанії зіграли товариський матч у французькому місті Евіан. Гра взагалі могла не відбутися, але у ФІФА заявили, що команди можуть зіграти цей матч.

Збірна України такі зіграла матч зі збірною Албанії. Попри статус товариського, він скоріш був схожий на тренувальний. Все через стадіон у французькому Евіані. З нього відкривався прекрасний вид на Женевське озеро, однак обидві команди та їх тренери не були задоволені самим стадіоном, вважаючи, що він не відповідає вимогам такого матчу.

Стадіон у Евіані

Однак у ФІФА запевнили, що грати тут можна. Тож гра відбулася.

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У порівняні з попереднім матчем проти Марокко, головний тренер збірної України Андрій Шевченко здійснив одразу шість замін. Дві з них вимушені – табір збірної покинули двоє гравців донецького "Шахтаря" Андрій П‘ятов та Тарас Степаненко. Замість них вийшли Андрій Лунін та Руслан Маліновський відповідно. Також з перших хвилин вийшли Едуард Соболь, Богдан Бутко, Марлос та Артем Бєсєдін, які починали попередню гру у запасі. Щодо Марлоса, то він розмістився в центрі півзахисту, а не на правому фланзі, де він зазвичай грає у клубі. На цій позиції в збірній Україні грає Андрій Ярмоленко.

Команди почали матч доволі активно, тож і Андрію Луніну, і Етріту Беріші довелося вступати в гру з перших хвилин. В Україні найбільшу небезпеку несла атакувальна трійка Коноплянка – Марлос – Ярмоленко. Надалі саме вони стануть авторами голів у ворота албанців. А перед тим був неточний удар у виконані Ярмоленка, рикошет після удару Коноплянки. Ще в одному моменті лише захисник виніс м'яч з порожній воріт ісля потужного удару Ярмоленка.

Також варто відзначити, що Крістіан Пануччі був змушений провести вимушену заміну – травму задньої поверхні стегна отримав Юльбер Рамадані.

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На 31 хвилині українці забили перший гол у цьому матчі. Його автором став Євген Коноплянка. Він в дотик пробив по воротах Беріші після пасу Ярмоленка. Той отримав пас у штрафний майданчик від Марлоса, обіграв захисника та віддав передачу на вільного партнера.

Вже за 5 хвилин Коноплянка віддав "борг" за пас, цього разу асистувавши Ярмоленку. Євген змістився з флангу у центр перед штрафним майданчиком, віддав пас на "7" номер збірної України. Останній обіграв захисника та пробив повз воротаря.

Третій гол у цьому матчі українці забили вже у доданий до першого тайму час. Він виявився доволі неоднозначним (режисери трансляції навіть не помітили, коли забили гол, і показали його вже у повторі). З незрозумілих причин гравці збірної Албанії зупинилися під час гри, у той час як Марлос видав вертикальний пас у штрафний майданчик на Маліновського, який віддав пас на Ярмоленка. Останній вже розстрілював порожні ворота. Так Андрій за перші 45 хвилин гри забив два голи та один раз віддав результативний пас. Марлос же доклався до двох голів збірної України.

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Друга 45-хвилинка розпочалася із замін. В українців Бєсєдін уступив місце на полі Євгену Селезньову. Він навіть гол заб’є, але його не зарахують через офсайд. Згодом також вийде Микола Шапаренко замість Марлоса.

Другий тайм більше відзначився боротьбою в центрі поля. Українці взяли гру під свій контроль. Хоча албанці двічі небезпечно пробивали по воротах Луніна, однак кожен раз повз рамку.

Найнебезпечніший момент у збірної України виник на 83 хвилині. Коноплянка пробивав зі штрафного, м'яч перелетів стінку та летів у верхній кут воріт. Беріша дістався до м'яча у стрибку, а добивання від українців заблокували. Лише кутовий.

А згодом Ярмоленко міг оформити хет-трик після пасу Коноплянки. Однак не зумів. у після удару гравця збірної Албанії м'яч влучив у стійку. У відповідь збірна Албанії забила гол. Емануель Ндой прийняв м'яч у штрафному майданчику, "хитнув" Караваєва, та пробив у протихід Луніну.

Та розгрому Албанія не уникла. Вже за мить Ярмоленко опинився сам-на-сам з воротарем, та вирішив не пробивати, а віддав пас на Коноплянку який був поруч. Євген і встановив остаточний рахунок матчу. Після цього пролунав фінальний свисток.

Україна – Албанія 4:1

Голи: Коноплянка, 31, 90, Ярмоленко, 36, 45+2 – Ндой, 89