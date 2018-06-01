Матч Україна – Албанія: букмекери назвали фаворита гри

Збірні України та Албанії зіграють товариський матч 3 червня у французькому місті Евіан. Не всі букмекерські контори приймають ставки на цей матч.

Варто додати, що не всі букмекерські контори поставили гру у свій ряд. Однак згодом деякі з них все таки додали цю гру.

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Так, у PariMatch вважають саме збірну України фаворитом матчу. Коефіцієнт на перемогу "синьо-жовтих" – 1,93, у той час як на Албанію – 4,10. Нічия у цьому матчі оцінена в 3,40.

Доволі велика ймовірність, що у цій грі буде забито гол – коефіцієнт на "тотал більше 1" – 1,09, а на "тотал більше 1,5" – 1,38. При цьому щодо України "тотал більше 1,5" – 2,17 ("тотал менше 1,5" – 1,69), у той час як "тотал більше 1" для албанців – 2,50 ("тотал менше 1" – 1,53)

Щодо точного рахунку, то перемога України 2:0 має менший коефіцієнт, аніж нічия 0:0 – 8,30 проти 9,00 відповідно. Більша ймовірність, що "синьо-жовті" у цьому матчі здобудуть мінімальну перемогу 1:0 – 6,20, або ж зіграють у нічию 1:1. Щодо перемоги збірної Албанії, то найменший коефіцієнт у рахунку 1:0 на їх користь – 9,70. Все решта – поза 10.

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У "Фаворит спорт" (як і Favbet) дещо більші коефіцієнти на перемогу України – 2,00. У той час як перемога Албанії оцінена в 3,85. Більш ймовірна нічия – 3,40.

"Тотал більше 05" отримав коефіцієнт в 1,07. Для тих, хто вважає, що гра закінчиться без забитих голів, є "тотал менше 0,5" – 7,25. Такий же коефіцієнт і на точний рахунок 0:0. У той же час "індивідуальний тотал більше 0,5" у Албанії – 1,54, щодо України – 1,24.

Перемога збірної України 1:0 оцінена в 5,75. Дещо більший коефіцієнт – на нічию 1:1. Мінімальна перемога збірної Албанії 1:0 – 8,75.

До слова, у William Hill не приймають ставки на цей матч.