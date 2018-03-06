Албанська співачка прийшла на вечірку у "голій" сукні від українського дизайнера

38-річна албанська співачка Блеона Кереті вразила відвертим образом на вечірці Vanity Fair, яка була присвячена Оскару.

Блеона постала перед фотокамерами у сукні-сітці, через яку було видно білизну і наклейки на сосках.

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Блеона Кереті

Варто додати, Кереті не вперше виходить на публіку у "голих" сукнях.

Автором провокативного наряду є українська дизайнерка Ельвіра Гасанова. Цю сукню представила подіумі в рамках Ukrainian Fashion Week Аліна Байкова.

Ельвіра Гасанова, Слава Камінська и Аліна Байкова