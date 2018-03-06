Албанська співачка прийшла на вечірку у "голій" сукні від українського дизайнера
38-річна албанська співачка Блеона Кереті вразила відвертим образом на вечірці Vanity Fair, яка була присвячена Оскару.
Блеона постала перед фотокамерами у сукні-сітці, через яку було видно білизну і наклейки на сосках.
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Блеона Кереті
Варто додати, Кереті не вперше виходить на публіку у "голих" сукнях.
Автором провокативного наряду є українська дизайнерка Ельвіра Гасанова. Цю сукню представила подіумі в рамках Ukrainian Fashion Week Аліна Байкова.
Ельвіра Гасанова, Слава Камінська и Аліна Байкова
Джерело: 24 Канал
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