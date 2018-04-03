Альбом українського ді-джея ввійшов у список найкращих у світі

Ді-джей і музичний продюсер Vakula отримав чималу славу за кордоном завдяки новому альбому Metaphors. Платівка українця ввійшла до списку кращих релізів березня.

Рейтинг склали представники видання про електронну музику Resident Advisor.

Український ді-джей отримав 4,1 бала із 5, що є чималим досягненням у виданні. Музичні критики зазначили, що в альбомі Vakula продемонстрував майстерність як композитор та аранжувальник. Також український ді-джей, за словами експертів, не боїться експериментувати зі звуком, що створює нові неповторні мелодії.

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Альбом Metaphors ввібрав 5 оригінальних треків. Одну із композицій під назвою Proem критики видання Resident Advisor назвали найкращим треком релізу.

Окрім українця Vakula, до десятки кращих платівок увійшли роботи The Mover, Essaie Pas, Kilchhofer, Electric Indigo, Facechain, Hunee, Mark Grusane, De Leon і Bézier.

Слухайте музику Vakula з альбому Metaphors:

Хто такий Vakula?

Це музичний проект українського ді-джея Михайла Вітюка. Наразі чоловік вже випустив шість альбомів з електронною музикою. Окрім цього, Vakula є засновником двох лейблів – Leleka і Bandura.