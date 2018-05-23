Алек Болдвін вперше показав новонародженого сина: чарівне фото

Зіркове подружжя Болдвінів вперше показали новонародженого сина. Чарівні знімки з'явились на сторінках в соціальній мережі Instagram.

Нещодавно 60-річний американський актор Алек Болдвін вп'яте став батьком. Його дружина Хіларія народила сина. Це вже четверта дитина в їх сім'ї. Окрім цього, в Алека Болдвіна є донька від першого шлюбу.

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Хлопчик отримав потрійне ім'я – Ромео Алехандро Девід. Дитина зачарувала всіх прихильників зіркового подружжя.

Щасливі вам представити Ромео Алехандро Девіда,

– написала 34-річна дружина Алека Болдвіна.

Ймовірно, знімок тренер з йоги та блогер Хіларія зробила ще в американському шпиталі, де пройшли пологи. Про це свідчить стрічка на її руці, на якій вказані медичні дані жінки.

Допис, поширений Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin) 21 Тра 2018 р. о 8:48 PDT

Окрім цього, Хіларія Болдвін зачарувала користувачів мережі милими знімками старшої доньки Кармен Габріель з новонародженим братиком. Дівчинка ніжно доторкнулась до носика малюка. Це є своєрідною традицією подружжя Болдвінів, адже первісток робила це при появі двох інших братиків – Рафаеля та Леонардо.

Також Хіларія, як інструктор здорового життя, вирішила відверто показати, як виглядає її тіло після четвертих пологів. Ймовірно, невдовзі прихильники блогера побачать, як кардинально зміниться її фігура після комплексу вправ та дієти.