Алек Болдвін засудив відвертий знімок доньки в Instagram

Голлівудський кіноактор Алек Болдвін, схоже, не поділяє смаки у фотографіях своєї дорослої доньки Айрленд. Нещодавно вона знялась в еротичній фотосесії та залишила знімки в мережі, як суворий батько не витримав і залишив свій різкий коментар.

Старша донька Алека від шлюбу з Кім Бейсінгер впевнено себе почуває як на модних показах, так і в еротичних фотосесіях. Автором нещодавньої зйомки стала Марсело Цитринович.

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Айрленд Болдвін в новій фотосесії

Під однією з фотографій в крихітному бікіні та в сексуальній позі на мотоциклі Алек Болдвін залишив розчарований коментар: "Ні. Просто... ні".

Напевне, він не може змиритись з тією думкою, що його красуня-донька виросла і може дозволити собі такі знімки, однак деякі прихильники все ж підтримали погляди суворого татуся і засудили фото Айрленд.