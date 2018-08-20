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Алек Болдвін засудив відвертий знімок доньки в Instagram

628 Читать новость на русском
Айрленд Болдвін
Айрленд Болдвін / Instagram / @irelandbasingerbaldwin

Голлівудський кіноактор Алек Болдвін, схоже, не поділяє смаки у фотографіях своєї дорослої доньки Айрленд. Нещодавно вона знялась в еротичній фотосесії та залишила знімки в мережі, як суворий батько не витримав і залишив свій різкий коментар.

Старша донька Алека від шлюбу з Кім Бейсінгер впевнено себе почуває як на модних показах, так і в еротичних фотосесіях. Автором нещодавньої зйомки стала Марсело Цитринович.

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Айрленд Болдвін в новій фотосесії

Під однією з фотографій в крихітному бікіні та в сексуальній позі на мотоциклі Алек Болдвін залишив розчарований коментар: "Ні. Просто... ні".

Напевне, він не може змиритись з тією думкою, що його красуня-донька виросла і може дозволити собі такі знімки, однак деякі прихильники все ж підтримали погляди суворого татуся і засудили фото Айрленд.

 

 

Теги: Еротика Голлівуд Мода LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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