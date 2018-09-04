13:24
4 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
29°C
31°C 14°C
  • середа
    27°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
  • п'ятниця
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Варфоломій вирішив не пити з російського "болотця". Ще трішки Солов'їного помьоту
Вєсті Кремля
21:42, 3 вересня
Вєсті.UA. Ведмежі послуги Медведчука. Шапка Гриця-молодця
Вєсті.UA
19:46, 3 вересня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Лікування
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Алергікам слід підготуватись: в Україні – потужний сплеск активності амброзії

565 Читать новость на русском
В Україні цвіте амброзія: алергікам слід підготуватись
В Україні цвіте амброзія: алергікам слід підготуватись / фото з відкритих джерел

Українців попереджають про новий та потужний сплеск активності амброзії. Розвіювання пилку у високій і надвисокій концентрації очікується по всій території України.

Про це інформує Європейська аероалергенна мережа.

Читайте також: Едем чи Супрастин: дія, протипоказання та побічні реакції препаратів

Новий сплеск активності амброзії з високими та надвисокими концентраціями її пилку чекає пацієнтів майже по всій Україні. Виключення становитимуть, хіба що, Волинь, Рівненщина, Київщина та Карпати, де концентрації пилку амброзії будуть помірними,
– йдеться у повідомленні.

Цей алергопрогноз для міст України склали на період із 3 по 10 вересня.

Зазначається, що з усієї кількості переважно помірними будуть концентрації пилку полину, які будуть знижуватися до низьких на півночі країни. Злакові трави досі викидають у повітря пилкові зернята, але вони або поодинокі, або спостерігаються в низькій концентрації. 

У помірних концентраціях (у Лісостеповій та Лісовій зонах) та у низьких (на решті території України) все ще спостерігатиметься помірноалергенний пилок рослин родини Амарантові (лобода, амарант).

У низьких концентраціях реєструватиметься малоалергенний пилок Конопляних (конопля, хміль).

алергія амброзія
Пилок амброзії – небезпечний для алергіків/ фото: ТСН

Помірноалергенний пилок Айстрових (ромашка, соняшник та схожі на них квіти) очікується у низьких концентраціях, як і пилок малоалергенної кропиви у містах Лісової та Лісостепової зон. Пилок подорожника, щавлю та інших рослин родини Гречкові буде поодиноким. Пилкові зерна цих рослин мають помірну алергенність.

В організації зазначають, що загалом опади збільшують у повітрі кількість аскоспор, які мають алергенні властивості, проте дощів на більшості території країни цього тижня не прогнозують.

Додамо, що пилок амброзії може викликати сльозотечу, порушення зору, алергічний риніт, підвищення температури, запалення слизових оболонок верхніх дихальних шляхів, приступи бронхіальної астми.

Нагадаємо, що перший потужний сплеск цвітіння бур'яну та амброзії був зафіксований всередині серпня. Алергікам медики рекомендують якомога далі триматись від цих рослин.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Лікування Алергія Профілактика захворювань
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
5 потужних природних антибіотиків
4 жовтня 2016 , 10:58 12
Перші тривожні ознаки діабету – це треба знати
 23 жовтня 2016 , 17:08
Як уникнути проблем із зубами мудрості: поради стоматологів
 25 травня , 12:32
Як витягнути кліща в домашніх умовах: популярний лайфхак
 3 травня , 17:42
Екзема у немовлят: правила догляду і гігієни
 21 серпня , 18:58
Як шкідлива їжа впливає на мозок
 сьогодні , 14:24
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук