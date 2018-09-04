Алергікам слід підготуватись: в Україні – потужний сплеск активності амброзії

Українців попереджають про новий та потужний сплеск активності амброзії. Розвіювання пилку у високій і надвисокій концентрації очікується по всій території України.

Про це інформує Європейська аероалергенна мережа.

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Новий сплеск активності амброзії з високими та надвисокими концентраціями її пилку чекає пацієнтів майже по всій Україні. Виключення становитимуть, хіба що, Волинь, Рівненщина, Київщина та Карпати, де концентрації пилку амброзії будуть помірними,

– йдеться у повідомленні.

Цей алергопрогноз для міст України склали на період із 3 по 10 вересня.

Зазначається, що з усієї кількості переважно помірними будуть концентрації пилку полину, які будуть знижуватися до низьких на півночі країни. Злакові трави досі викидають у повітря пилкові зернята, але вони або поодинокі, або спостерігаються в низькій концентрації.

У помірних концентраціях (у Лісостеповій та Лісовій зонах) та у низьких (на решті території України) все ще спостерігатиметься помірноалергенний пилок рослин родини Амарантові (лобода, амарант).

У низьких концентраціях реєструватиметься малоалергенний пилок Конопляних (конопля, хміль).



Пилок амброзії – небезпечний для алергіків/ фото: ТСН

Помірноалергенний пилок Айстрових (ромашка, соняшник та схожі на них квіти) очікується у низьких концентраціях, як і пилок малоалергенної кропиви у містах Лісової та Лісостепової зон. Пилок подорожника, щавлю та інших рослин родини Гречкові буде поодиноким. Пилкові зерна цих рослин мають помірну алергенність.

В організації зазначають, що загалом опади збільшують у повітрі кількість аскоспор, які мають алергенні властивості, проте дощів на більшості території країни цього тижня не прогнозують.

Додамо, що пилок амброзії може викликати сльозотечу, порушення зору, алергічний риніт, підвищення температури, запалення слизових оболонок верхніх дихальних шляхів, приступи бронхіальної астми.

Нагадаємо, що перший потужний сплеск цвітіння бур'яну та амброзії був зафіксований всередині серпня. Алергікам медики рекомендують якомога далі триматись від цих рослин.

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