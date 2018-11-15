Алергія на мило у дитини: як виявити та що робити

До складу мила входять десятки компонентів, деякі з них далеко не завжди натуральні, а, отже, можуть бути небезпечними для здоров'я дитини.

Про це пише портал "Наша Мама".

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Алергія на мило у дітей – симптоми: • висипка;

• почервоніння;

• свербіж;

• набрякли ділянки, які милися милому;

• шкіра починає лущитися і з'являється печіння;

• іноді підвищення температури.

Якщо дитина миє милом обличчя, то про алергію можуть свідчити почервоніння очей, сльози, нежить, свербіж.



Алергія на мило у дитини

Що робити, якщо у дитини алергія на мило

Потрібно підшукати мило із максимальною кількістю натуральних компонентів, такі продукти зазвичай містять меншу кількість складників.

Купуйте спеціально мило для дітей, дитячі засоби для вмивання, оскільки вони містять більше природних компонентів. Обирайте мило без запаху, добавок та яскравих кольорів, найкраще – біле.

І у будь-якому випадку потрібно звернутися до фахівця.

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