Алессандра Амбросіо одягнула шубу на голе тіло для португальського Vogue: яскраві фото
19:24, 19 грудня 3692 Читать новость на русском
Бразильська модель Алессандра Амбросіо, яка нещодавно заявила про припинення співпраці з брендом білизни Victoria's Secret, стала героїнею січневого номера португальської редакції журналу Vogue.
Для португальського Vogue модель позувала в пишних шубах, з численними прикрасами і з практично натуральним макіяжем на обличчі. На одному з фото модель одягнула шубу на голе тіло.
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Як відомо, 2017 рік став для Амбросіо останнім у якості моделі Victoria's Secret. Цього року після шоу в Шанхаї модель оголосила, що більше не є "ангелом" марки. Модель заявила, що хоче розвивати свою акторську кар'єру.
Джерело: 24 Канал
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