Алессандра Амбросіо одягнула шубу на голе тіло для португальського Vogue: яскраві фото

Бразильська модель Алессандра Амбросіо, яка нещодавно заявила про припинення співпраці з брендом білизни Victoria's Secret, стала героїнею січневого номера португальської редакції журналу Vogue.

Для португальського Vogue модель позувала в пишних шубах, з численними прикрасами і з практично натуральним макіяжем на обличчі. На одному з фото модель одягнула шубу на голе тіло.

Читайте також: Алессандра Амбросіо знялася топлес для різдвяного кампейна Victoria's Secret: гарячі фото

Як відомо, 2017 рік став для Амбросіо останнім у якості моделі Victoria's Secret. Цього року після шоу в Шанхаї модель оголосила, що більше не є "ангелом" марки. Модель заявила, що хоче розвивати свою акторську кар'єру.

Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 19 Гру 2017 р. о 5:42 PST

Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 19 Гру 2017 р. о 5:36 PST

Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 18 Гру 2017 р. о 8:16 PST

Допис, поширений Vogue Portugal (@vogueportugal) 18 Гру 2017 р. о 1:05 PST

Допис, поширений Vogue Portugal (@vogueportugal) 17 Гру 2017 р. о 1:00 PST