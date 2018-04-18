Алессандра Амбросіо поділилася новими звабливими фото з Coachella

Бразильська модель, колишній "ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросіо продовжує насолоджуватися відпочинком на популярному фестивалі Coachella, який проходить у Каліфорнії.

Яскравими кадрами Алессандра поділилася зі своїми шанувальниками в соцмережах.

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Для відпочинку на фестивалі Амбросіо обрала відверті топи, коротенькі шорти та сукні, які доповнила безліччю різних аксесуарів.

Алессандра Амбросіо на Coachella

Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 13 Кві 2018 р. о 5:12 PDT

Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 14 Кві 2018 р. о 4:23 PDT

Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 16 Кві 2018 р. о 8:59 PDT

Що таке Coachella?



Музичний фестиваль, який проводить компанія Goldenvoice у Каліфорнії. Це один з найбільших та найвідоміших музичних фестивалів у США і в усьому світі.