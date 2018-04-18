Алессандра Амбросіо поділилася новими звабливими фото з Coachella
Бразильська модель, колишній "ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросіо продовжує насолоджуватися відпочинком на популярному фестивалі Coachella, який проходить у Каліфорнії.
Яскравими кадрами Алессандра поділилася зі своїми шанувальниками в соцмережах.
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Для відпочинку на фестивалі Амбросіо обрала відверті топи, коротенькі шорти та сукні, які доповнила безліччю різних аксесуарів.
Алессандра Амбросіо на Coachella
Що таке Coachella?
Музичний фестиваль, який проводить компанія Goldenvoice у Каліфорнії. Це один з найбільших та найвідоміших музичних фестивалів у США і в усьому світі.
Джерело: 24 Канал
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