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Алессандра Амбросіо поділилася новими звабливими фото з Coachella

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Алессандра Амбросіо на Coachella
Алессандра Амбросіо на Coachella / Фото з Іnstagram

Бразильська модель, колишній "ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросіо продовжує насолоджуватися відпочинком на популярному фестивалі Coachella, який проходить у Каліфорнії.

Яскравими кадрами Алессандра поділилася зі своїми шанувальниками в соцмережах.

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Для відпочинку на фестивалі Амбросіо обрала відверті топи, коротенькі шорти та сукні, які доповнила безліччю різних аксесуарів.

Алессандра Амбросіо на Coachella

Алессандра Амбросіо на Coachella

Що таке Coachella?

Музичний фестиваль, який проводить компанія Goldenvoice у Каліфорнії. Це один з найбільших та найвідоміших музичних фестивалів у США і в усьому світі.

Теги: LifeStyle Victoria's Secret Мода
Джерело: 24 Канал
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