Алессандра Амбросіо показала розкішну фігуру в обтягуючому купальнику: фото

Екс-модель Victoria’s Secret та справжня гаряча бразилійка Алессандра Амбросіо сьогодні відпочиває на березі моря зі своєю сім’єю. Шанувальників вона вирішила потішити пікантними фото.

Разом зі своїми дітьми, чоловіком, друзями та родиною зірка весело проводить час, чим і ділиться в Instagram Stories. Однак сексуальні фото ніхто не відміняв.

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Тому її образ в світло-коричневому суцільному купальнику виявився дуже ефекним. 36-річна Алессандра демонструє ідеальні стрункі форми в Instagram, яким можна лише позаздрити.

Зірка також займається плаванням, веселиться на вечірках та п'є коктейлі з однойменним алкогольним напоєм "Алессандра Амбросіо".

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