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Алессандра Амбросіо зачарувала ідеальною фігурою у сексуальному купальнику: фото

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Алессандра Амбросіо для Lascana
Алессандра Амбросіо для Lascana / Instagram / @lascanaofficial

Екс-"ангел" Victoria’s Secret Алессандра Амбросіо продовжує дивувати своїх шанувальників гарячими фотографіями в мережі. Зірка стала обличчям звабливого білизняного бренду Lascana.

Відповідні знімки з’явились на офіційній Instagram-сторінці бренду декількома днями раніше, однак захоплюватись ними шанувальники продовжують і сьогодні.

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Так, Алессандра приміряла декілька дуже гарячих та спокусливих купальників, які чудово виглядають на її стрункій фігурі. 37-річна бразилійка сміливо позує перед камерою, оголюючи підтягнуті сідниці та живіт.

 

 

 

Зірка співпрацює з брендом ще з початку весни, тому шанувальники мали змогу придбати оригінальні купальники і білизну та насолоджуватись пікантними знімками ще раніше.

 

 

 

 

Теги: LifeStyle Мода Еротика Victoria's Secret
Джерело: 24 Канал
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