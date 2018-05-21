Алессандра Амбросіо зачарувала ідеальною фігурою у сексуальному купальнику: фото

Екс-"ангел" Victoria’s Secret Алессандра Амбросіо продовжує дивувати своїх шанувальників гарячими фотографіями в мережі. Зірка стала обличчям звабливого білизняного бренду Lascana.

Відповідні знімки з’явились на офіційній Instagram-сторінці бренду декількома днями раніше, однак захоплюватись ними шанувальники продовжують і сьогодні.

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Так, Алессандра приміряла декілька дуже гарячих та спокусливих купальників, які чудово виглядають на її стрункій фігурі. 37-річна бразилійка сміливо позує перед камерою, оголюючи підтягнуті сідниці та живіт.

Допис, поширений LASCANA (@lascanaofficial) 14 Тра 2018 р. о 11:31 PDT

Допис, поширений LASCANA (@lascanaofficial) 13 Тра 2018 р. о 11:21 PDT

Допис, поширений LASCANA (@lascanaofficial) 16 Тра 2018 р. о 11:00 PDT

Зірка співпрацює з брендом ще з початку весни, тому шанувальники мали змогу придбати оригінальні купальники і білизну та насолоджуватись пікантними знімками ще раніше.

Допис, поширений LASCANA (@lascanaofficial) 29 Кві 2018 р. о 1:00 PDT

Допис, поширений LASCANA (@lascanaofficial) 1 Тра 2018 р. о 1:00 PDT