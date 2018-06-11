Алессандра Амброзіо показала кумедне фото з дітьми у басейні

Алессандра Амброзіо є не лише однією з найпопулярніших моделей світу і колишнім "ангелом" Victoria's Secret. Крім цього, модель є щасливою мамою двох дітей.

Супермодель не часто публікує сімейні світлини, проте цього разу показала шанувальникам в Instagram фото з дітьми у басейні.

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На світлині Алессандра Амброзіо у солом'яному трендовому капелюсі ніжно обіймає своїх дітей. Відомо, що бразильська модель виховує десятирічну дівчинку Аню Луїзу і шестирічного сина Ноа Фенікса.



Алессандра Амброзіо з дітьми / Instagram

Нагадаємо, західні ЗМІ писали, що Алессандра Амбросіо і Джеймі Мазур розлучилися після 13 років стосунків, 10 з яких вони були заручені.Проте модель відмовилася коментувати своє особисте життя – зірка не підтверджувала чи спростовувала інформацію.



Про розлади у стосунках Алессандри і Джеймі шанувальники моделі заговорили ще кілька місяців тому: раніше Амбросіо постійно виставляла в Instagram сімейні знімки, на яких з'являлися і діти, і Мазур, то останнім часом такі кадри пропали з соцмережі знаменитості.