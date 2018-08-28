"Альфа": відеоінструкція з приручення вовка

Візуально красиве кіно про дружбу людини зі звіром та виживання в складних умовах.

Бути підлітком в доісторичні племенні часи — невелике задоволення. Треба робити з каміння списи, вчитись розводити багаття терплячим тертям палички і, звісно ж, полювати. Життя Кеди, сина вожака племені, усклюднювалось тим фактом, що від хлопця чекали виняткових здібностей. Він, як-не-як, син вожака. Процес дорослішання можна вважати пройденим після першого Великого полювання, на яке восени ходять дорослі чоловіки. Звісно, юнакам треба спочатку успішно здати тест на готовність, але найбільша складність починається там – на величезній відстані від дому, коли ти можеш загинути у будь-який момент. Один невдалий рух — і тебе хтось з'їв чи щось пошкодило. Там гинуть дорослі досвідчені чоловіки, тож переляканим хлопчакам розгубитись значно простіше.

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Кадр з фільму "Альфа"

"Альфа" показує шлях, яким довелось пройти сину вожака аби подорослішати і довести всім свою мужність. Але це лише одна із частин історії, яку хочуть донести глядачеві. Оскільки ми бачили в рази крутіше виживання в "Легенді Г'ю Гласса" (так, за цю роль Лео нарешті отримав Оскар), то боротьбою з природою і сутичкою з декількома вовками та стадом гієн глядача не захопити. Тому у фільмі з'являється ще одна змінна.

Вижити самому поміж диких звірів, далеко від дому та й майже взимку, практично неможливо. До цього висновку може дійти і юнак, що він і зробив. Чи то добре серце, чи то холодний розум навели хлопця на думку, що варто виходити ним же пораненого вовка.

У певний час племенні мисливці дійшли до того рівня еволюції, що готові були сприймати тварину не лише як потенційну їжу, але й як друга та помічника. "Альфа" пропонує нам казку про формування стосунків між хижаком та людиною, про приручення вовка, спільне полювання, вірність і підтримку, яку людина та тварина здатні дати одне одному. Це, звісно, не "Біле ікло", але може зачепити за живе багатьох глядачів.

"Альфа" не акцентує на жорстокості і вбивстві заради виживання, а ставить у центр розповіді хороші складові того, що може дати один мисливець іншому, незважаючи на те, що ще нещодавно вони прагнули одне одного вбити.

Дехто може назвати цей фільм нудним та розтягнутим в хронометражі, але це швидше діло смаку. Якщо вам подобаються краєвиди у стилі документалки від National Geographic, любите красиву картинку у 3D (це саме той варіант, коли варто доплатити за квиток) чи у вас є собака, то кіно, скоріш за все, залишить дуже хороше враження.

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