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      Алігатор заліз у басейн, щоб поплавати на матраці у формі алігатора: курйозне фото

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      Не тільки люди полюбляють плавати у басейні
      Не тільки люди полюбляють плавати у басейні / pinchapenny.com

      Американець Девід Джейкобс приїхав з родиною в Маямі (США) на вікенд. В орендованому будинку на них чекав сюрприз – алігатор у басейні, який катається на матраці у формі алігатора.

      Як виявилось, рептилія навідувалась у подвір'я, ще як тільки сім'я прибула у помешкання. Спочатку алігатора зацікавив пес, тож туристи одразу сховали домашнього улюбленця у помешканні. А потім це й же гість вирішив поплавати у басейні, пише UPI.

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      Родина була шокована, побачивши релаксуючу рептилію в басейні // David Jacobs

      У зв'язку з інцидентом, родина викликала фахівців, які зловили алігатора та випустили його на волю.

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      Теги: Курйозні новини Новини США Світ тварин
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