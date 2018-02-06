Аліменти вам не жарти: новації у законодавстві

Боржники-аліментщики віднині отримають значні обмеження за свою безвідповідальну поведінку. 6 лютого, вступає в дію закон про посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів.

На початку січня Петро Порошенко підписав цей закон, який дозволить зменшити заборгованість зі сплати аліментів, а також забезпечить належне утримання осіб, які отримують аліменти, переконані в Адміністрації Президента.

Що загрожує аліментщику

До боржників, які мають заборгованості у сплаті аліментів за 6 місяців чи більше, відтепер згідно закону можуть застосовувати різні види покарань:

– позбавлення права виїзду за кордон до ліквідації заборгованості;

– вилучення прав на керування транспортним засобом;

– обмеження права користування вогнепальною, мисливською чи пневматичною зброєю;

– суспільно корисні роботи.

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Виплати зростуть

За тим же самим законом мінімальний розмір аліментів на одну дитину зріс з 30% до 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Нагадаємо, з 1 грудня 2017 року прожитковий мінімум становить: для дітей віком до 6 років – 1 492 гривень, для дітей віком від 6 до 18 років – 1 860 гривень.

Спосіб стягнення аліментів визначає той з батьків, з ким проживає дитина.

У документі також зазначено, що аліменти є власністю дитини, а той з батьків, на ім'я кого вони виплачуються, розпоряджається аліментами виключно за цільовим призначенням в інтересах дитини.

Реєстр неплатників аліментів

Крім того, у Міністерстві юстиції презентували публічний реєстр боржників аліментів. До цієї "дошки ганьби" потраплятиме інформація щодо кожного без винятку неплатника аліментів, в адресу якого відкрито судове провадження по несплаті аліментів більше 3 місяців.

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