Аліна Гросу позувала перед камерою в сексуальному купальнику: фото
Українська співачка Аліна Гросу, яка займається розвитком сольної кар'єри в Росії, приголомшила відвертою фотосесією. Знімки в купальнику з'явились на instagram-сторінці артистки.
Аліна гросу, яка запам'яталась українцям милою піснею про бджілку, вже далеко не така маленька дівчинка. Це 22-річна співачка демонструє в соціальній мережі.
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Окрім звабливих образів у кліпах, Аліна Грозу залюбки позує перед камерою у купальнику. Так, нещодавно артистка приголомшила новими сексапільними світлинами, зробленими в басейні.
Насолоджуючись останніми днями відпочинку, надихаюся і пишу для вас дуже гарний, запальний трек,
– прокоментувала одне з фото Аліна Гросу.
Для знімків співачка обрала чорний стильний купальник, який підкреслив апетитні форми Аліни Гросу. Зірка розпустила волосся та сексуально позувала біля басейну та в воді.
"Я вас не дражню. Просто мені добре", – додала Аліна Гросу.