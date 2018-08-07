Аліна Цвілій принесла Україні медаль на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики та встановила рекорд

Українка Аліна Цвілій зуміла фінішувати другою у спортивній ходьбі на 50 кілометрів на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики. Це вже друга медаль збірної України на цьому турнірі.

Вона показала результат 4:12:44, відставши від першого місця, яке посіла португальська спортсменка Інес Хенрікс, на 3:23 хвилини. Третьою стала Юлія Такаш з Іспанії.

Читайте також: Українець виграв золото у першому розіграші медалей на ЧЄ-2018 з легкої атлетики

Час, який показала Аліна Цвілій, став національним рекордом для України.

Окрім того, що ще дві українки – Василина Вітовщик та Христина Юдкіна фінішували одразу за п’єдесталом – на четвертій та п’ятій сходинці відповідно.

Варто зазначити, що збірна України захопила лідерство у загальному командному заліку.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24