Аліна Цвілій принесла Україні медаль на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики та встановила рекорд
Українка Аліна Цвілій зуміла фінішувати другою у спортивній ходьбі на 50 кілометрів на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики. Це вже друга медаль збірної України на цьому турнірі.
Вона показала результат 4:12:44, відставши від першого місця, яке посіла португальська спортсменка Інес Хенрікс, на 3:23 хвилини. Третьою стала Юлія Такаш з Іспанії.
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Час, який показала Аліна Цвілій, став національним рекордом для України.
Окрім того, що ще дві українки – Василина Вітовщик та Христина Юдкіна фінішували одразу за п’єдесталом – на четвертій та п’ятій сходинці відповідно.
Варто зазначити, що збірна України захопила лідерство у загальному командному заліку.
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