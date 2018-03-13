Алісія Вікандер прикрасила обкладинку китайського глянцю: чуттєві фото

Головна героїня фільму "Tomb Raider: Лара Крофт" – кіноактриса Алісія Вікандер, разом з американо-китайським актором Деніелом Ву знялась у чарівній фотоісторії для квітневого номера китайського Vogue, який присвячений прем'єрі нової "Лари Крофт".

Окрім Лари Крофт, роль якої у кінострічці виконала Алісія Вікандер, у фільмі також можна зустріти Деніела Ву, який виконав роль Лу Женя, капітана корабля, який допомагає Ларі. Він зазначив, що на глядачів чекає абсолютно несподівана історія.

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Це не та Лара Крофт, яку ми бачили в попередніх двох фільмах. Ми повернемося в часи, коли Лара була юною дівчиною – сильною, але пригніченою після пропажі свого батька,

– зауважив актор.

Сама Алісія додала, що рада замінити у фільмі голлівудську актрису Анджеліну Джолі. Хоча сама хотіла би познайомитися зі своєю "попередницею".

"Я б дуже хотіла познайомитися з нею. Вона, безумовно, зробила Лару Крофт ще більш культовим персонажем. Вона неймовірна жінка, приголомшлива актриса", – заявила Вікандер.

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Автором стильного фотесету для Vogue став фотограф Матвійович Селігер.