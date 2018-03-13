Алісія Вікандер зачарувала елегантним образом на прем'єрі "Лари Крофт": фото
Актриса Алісія Вікандер затьмарила усіх на червоній доріжці під час прем'єри "Tomb Raider: Лара Крофт" у Лос-Анджелесі.
29-річна зірка обрала для такої події вишукану довгу золотисто-чорну сукню. Стилісти Алісії доповнили її образ об’ємними сережками та макіяжем з акцентом на губах.
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Алісія Вікандер на прем'єрі "Лари Крофт"
Вікандер, на відміну від прем'єр Анджеліни Джолі (раніше Джолі виконувала головну роль у попередніх фільмах), робить ставку на елегантні образи.
Українська прем'єра "Tomb Raider: Лара Крофт" відбудеться 15 березня.
Дивіться трейлер "Tomb Raider: Лара Крофт":
Джерело: 24 Канал
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