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Алієв розповів про найбільші штрафи та преміальні в "Динамо"

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Олександр Алієв
Олександр Алієв

Екс-гравець київського "Динамо" і збірної України з футболу Олександр Алієв розповів про свої найбільші штрафи і найбільші преміальні в київському клубі.

Футболіст зазначив, що їхні зарплати не були найбільшими в Україні.

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Мій найбільший штраф в "Динамо" був 70 тисяч доларів? Ви нічого не знаєте, Ігор Михайлович карав на $ 100 тисяч. Але потім ми зіграли добре гру, я знав, коли до нього підійти, і він пробачив. Найбільші преміальні - $ 45 тисяч за гру. Коли з "Валенсією" грали, з ПСЖ. Куди їх відразу витратити? Хіба що в казино піти, – розповів Алієв під час конференції на Sport.ua.

Зазначимо, що Алієв виступав за "Динамо" з 2005-го по 2010 роки і з 2011-го по 2013 роки.

Нагадаємо, що останнім часом Олександр Алієв був граючим тренером ФК "Хмельницький", який виступав у чемпіонаті України серед аматорів. У футболці клубу футболіст провів чотири матчі.

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Теги: Новини спорту Футбол Динамо
Джерело: 24 Канал
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