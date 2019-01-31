Алкоголь і тютюн небезпечніші для людства, ніж заборонені наркотики

Легальні алкоголь і тютюн несуть для людства більшу загрозу, ніж заборонені наркотики.

Найшкідливішим для здоров'я в масштабах планети виявився нікотин – в середньому вбиває 110 на 100 000 осіб. При цьому курить кожен сьомий (15,2%) опитаний, йдеться у звіті опублікованому в журналі Addiction. Над ним працювали вчені з Австралії, США, Канади, Великобританії, Німеччини та Португалії.

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Від наслідків алкоголізму помирають 33 людини на 100 000, заборонені наркотики – причина 7 летальних випадків на 100 000. Кожен п'ятий респондент згадав, що в минулому місяці хоча б раз випив зайвого.



Тютюн вбиває більше людей, ніж наркотики\\pixabay.com

Найбільше питущих і курців виявилося у Європі. Серед жителів Центральної Європи не знають міри 50,5%, в Східній Європі – 48,2%, в Західній - 40,2%.

У звіті використовувалися дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, Управління ООН з наркотиків і злочинності та Інституту вивчення і оцінки здоров'я. Автори дослідження сподіваються, що зібрані дані допоможуть державам і неурядовим організаціям в боротьбі проти наркотиків.

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