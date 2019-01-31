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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      Алкоголь і тютюн небезпечніші для людства, ніж заборонені наркотики

      59 Читать новость на русском
      Наркотики вбивають менше людей, ніж алкоголь
      Наркотики вбивають менше людей, ніж алкоголь / pixabay.com

      Легальні алкоголь і тютюн несуть для людства більшу загрозу, ніж заборонені наркотики.

      Найшкідливішим для здоров'я в масштабах планети виявився нікотин – в середньому вбиває 110 на 100 000 осіб. При цьому курить кожен сьомий (15,2%) опитаний, йдеться у звіті опублікованому в журналі Addiction. Над ним працювали вчені з Австралії, США, Канади, Великобританії, Німеччини та Португалії.

      Читайте також: Скільки людей в світі залежні від наркотиків і алкоголю

      Від наслідків алкоголізму помирають 33 людини на 100 000, заборонені наркотики – причина 7 летальних випадків на 100 000. Кожен п'ятий респондент згадав, що в минулому місяці хоча б раз випив зайвого.

      Марихуана
      Тютюн вбиває більше людей, ніж наркотики\\pixabay.com

      Найбільше питущих і курців виявилося у Європі. Серед жителів Центральної Європи не знають міри 50,5%, в Східній Європі – 48,2%, в Західній - 40,2%.

      У звіті використовувалися дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, Управління ООН з наркотиків і злочинності та Інституту вивчення і оцінки здоров'я. Автори дослідження сподіваються, що зібрані дані допоможуть державам і неурядовим організаціям в боротьбі проти наркотиків.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя Алкоголь Тютюн Наркотики
      Джерело: 24 Канал
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