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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Алкоголь, ігри та стенд-ап від Зеленського: чим здивував штаб кандидата в президенти

      541 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / 24 канал

      Штаб кандидата в президенти Володимира Зеленського знаходиться в Конгресно-виставковому центрі "Парковий". Там в першому турі виборів було багато їжі, алкоголю, музики та розваги.

      Як розповів журналіст 24 каналу, у штабі Зеленського було все, що тільки можна уявити для хорошого відпочинку: алкоголь, достатньо їжі та ігри, зокрема футбол, хокей та настільний теніс.

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      Весь день з журналістами працювали професійні ведучі, які влаштували шоу-програму з інтелектуальними іграми.

      Натомість самого Зеленського у штабі не було видно. Кандидат у президенти вийшов до журналістів лише за 10-15 хвилин до оголошення результатів екзит-полу. Тобто, фактично, його туди привели, щоб він продемонстрував свою реакцію на такі дані.

      Вже після результатів він відповів всього на 2 питання журналістів, до того ж дуже коротко. Представникам медіа пообіцяли, що він прийде знову через дві години, але потім відмовилися це робити.

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      І лише після того, як журналісти підняли хвилю обурення в соцмережах, Зеленський таки вийшов до журналістів. Але і тут відповів лише на чотири питання, і знову таки односкладними реченнями. Проте це було більше схоже на стенд-ап, адже переважну більшість цього часу від Зеленського лунали лише жарти.

      Зеленський як тільки вийшов до медіа, почав грати в теніс з одним із журналістів. Це було сплановано завчасно: протягом дня для журналістів влаштували турнір з пінг-понгу і переможець власне мав зіграти з Зеленським.

      Зеленський зіграв у теніс із журналістом
      Зеленський зіграв у теніс із журналістом

      Також цікаво те, що команда штабу Зеленського стверджує, що їх кандидат є одним із найвідкритіших. Так, вони часто показують трансляції своїх засідань та знімають блоги, але це односторонній зв’язок. Та й сама прес-конференція була організована дивно: мовляв, хто з журналістів голосніше крикнув, той і поставив запитання.

      Єдині журналісти, з ким він спілкувався трохи довше, ніж з іншими, були журналісти з телеканалу "1+1".

      Журналіст 24 каналу розповів свої  враження про Зеленського: відео

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Журналісти
      Джерело: 24 Канал
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