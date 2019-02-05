Алкоголь та спорт: як володар найдорожчого тіла ЛеБрон Джеймс підтримує себе у формі

Короля баскетболу ЛеБрона Джеймса називають володарем найдорожчого тіла планети, адже обслуговування цілої гори м'язів коштує приблизно 1,5 мільйона доларів на рік. Баскетболісту доводиться докладати титанічних зусиль, аби впродовж десятиліття залишатися серед еліти баскетболу. Неабияку увагу він приділяє здоров'ю, а також дотримується збалансованого раціону харчування.

Ще з юності він був успішним у всіх найпопулярніших видах спорту у США, а зараз його називають найкращим баскетболістом сучасності.

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Його раціон розписаний майже по хвилинах, а впродовж сезону ЛеБрон має не менше шести прийомів їжі, враховуючи перекуски та вживання протеїнових коктейлів. Три основні з них включають: омлет із восьми яєць та лосось, спагеті та овочі, а також курячу грудку з салатом.



Основні прийоми їжі баскетболіста ЛеБрона Джеймса

Звісно одноманітність їжі може набриднути, але й тут у ЛеБрона Джеймса є свій особистий секрет. Король сучасного баскетболу є справжнім поціновувачем вина і не відмовляє собі у келиху червоного сухого. ЛеБрон може довго перелічувати улюблені сорти. Відомо, що пристрасть до алкоголю згубила кар'єру чималій кількості талановитих спортсменів. Однак приклад ЛеБрона Джеймса показує, що алкоголь і спорт не є категорично взаємовиключними, якщо пам'ятати про міру.

Вочевидь, періодично додаючи червоне сухе до свого раціону, одержимий власним здоров'ям Джеймс, полює за корисними властивостями ресвератролу – речовини, яка міститься у вині. Ресвератрол є одним із найвідоміших поліфенолів, тобто сприяє здоров'ю людини у довгостроковій перспективі. Крім того, ресвератрол чинить опір вільним радикалам, оптимізує кровообіг та позитивно діє на суглоби. Проте зловживати вином перекреслить усю користь від цієї речовини, тож, треба бути дуже обережним.

Впродовж сезону, який триває від семи до восьми місяців, ЛеБрон не лише дотримується однакового раціону, а й має кілька категоричних обмежень у харчуванні. Зокрема він не вживає смаженої їжі і повністю відмовляється від продуктів, які містять неприродний цукор.

Утім солодке все ж присутнє у раціоні баскетбольної зірки. Одним з улюблених додатків до хліба та тостів є арахісова паста, яку спортсмен ласує перед поєдинками. Арахісова паста унікальна тим, що під час перероблювання горіхи, з яких її виготовляють, не втрачають своїх корисних властивостей.



ЛеБрон Джеймс обожнює арахісову пасту

Ненасичені жири допомагають підійняти калорійність раціону, тобто дати таку необхідну перед поєдинками енергію. Але арахісова паста корисна не лише поживністю – велика кількість калію, магнію і фосфору допомагає впоратися із фізичними навантаженнями. Однак, купуючи цей продукт, слід бути обачним. Недобросовісні виробники люблять напхати туди цукру та додаткових жирів, яких і так не бракує. То ж слід уважно вивчати склад продукту на етикетці.

Як тренується та відновлює сили король баскетболу ЛеБрон Джеймс – дивіться у програмі.