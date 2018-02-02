Алкоголізм сприяє семи видам раку, – ВООЗ

За даними ВООЗ, онкологічні захворювання є однією з провідних причин смертності в світі. Медики реєструють близько 14 мільйонів нових випадків захворювання на рак в рік. За прогнозами, в найближчі 20 років число хворих на рак збільшиться на 70 відсотків.

"Рак є другою основною причин смерті в світі. Так, в 2015 році від цього захворювання померли 8,8 мільйона чоловік. Кожен шостий випадок смерті в світі пов'язаний з раковими захворюваннями", – йдеться в прес-релізі Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Особливо висока смертність від раку в країнах з низьким і середнім доходом.

Читайте також: Весь світ відзначає день боротьби проти раку

Третина всіх випадків онкології пов'язана з нездоровим способом життя і неправильним раціоном харчування: зайвою вагою, відсутністю фізичної активності, курінням і алкоголем.

У ряді пострадянських країн найбільш поширені рак печінки, так само як пухлини голови і шиї. Експерти пов'язують такі захворювання з надмірним споживанням алкоголю.

ВООЗ опублікувала дослідження, в якому говориться, що в європейському регіоні – найвищий рівень споживання алкоголю в світі.

"Однак населення не поінформоване про зв'язок зловживання алкоголю з підвищеним ризиком розвитку онкологічних захворювань", – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Скільки в Україні онкохворих людей: жахаюча цифра

Його експерти запевняють, що вживання алкоголю може викликати як мінімум сім видів раку: рак кишечника, рак молочної залози, рак стравоходу, рак гортані, рак печінки, рак ротової порожнини і рак горла.

Головним канцерогенним компонентом алкоголю є етанол, що міститься у всіх видах алкогольних напоїв. Саме він є причиною пошкодження клітин. Етанол також впливає на жіночі гормони, підвищуючи ризик розвитку раку молочної залози. Якщо ви не тільки п'єте, але і курите, то ступінь пошкодження тканин у багато разів збільшується.

Читайте також: Вчені знайшли гормон, який заставляє людей думати про секс

Ризик розвитку раку молочної залози у жінок підвищується на 50 відсотків, якщо вона випиває чотири келихи вина в день, і на 130 відсотків, якщо вона випиває 8 келихів в день. Чітко встановленого нижнього порогу безпечного вживання спиртних напоїв не існує, а це значить, що навіть невеликі дози алкоголю підвищують ризик розвитку раку.

У ВООЗ нагадують, що здоровий спосіб життя і рання діагностика допомагають рятувати життя.