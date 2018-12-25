Алкоголізм батьків впливає на шлюб дітей і вибір їх партнерів

Залежність батьків від алкоголю впливає на вибір партнера дітей, останні найчастіше одружуються до 25 років.

До таких висновків дійшли шведські вчені, результати опублікували у журналі Addiction.

Читайте також: Який алкогольний напій найшвидше викликає звикання

Фахівці проаналізували юридичні та медичні реєстри, у яких містилася інформація про понад мільйон людей, які народилися у Швеції між 1965 і 1975 роком.

Вчені виявили, що розлади, які пов'язані з вживанням алкоголю у батьків, підвищують ймовірність того, що їхні діти одружаться в більш молодому віці (до 25 років). Алкоголізм батьків вплине і на вибір партнерів дітей – ними, найімовірніше, стануть люди з проблемами алкоголю.

Вибір дружини чи чоловіка пов'язаний з батьківським фактором – людина вибирає собі партнера, який схожий на її батьків.

Такий ефект посилюється тоді, коли від розладів, пов'язаних з вживанням алкоголю, страждають обоє батьків. Крім того, дочки таких матерів частіше мають "проблемного" чоловіка, ніж сини.

Дослідження шведський вчених можуть бути корисні для психологів та інших осіб, які працюють з дітьми, які страждають від розладів, пов'язаних з вживанням алкоголю.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.