Алла Пугачова відправилася в Європу за дозволом на проживання

Відома російська співачка Алла Пугачова і її чоловік, шоумен Максим Галкін планують отримати дозвіл на проживання в одній із європейських країн.

Про це пише російське видання "Дни.ру" з посиланням на джерело, близьке до пари.

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За словами співрозмовника, Пугачова і Галкін відпочивали на Сардинії, а тоді літали на Кіпр.

"І Максим, і Алла Борисівна, наскільки я знаю, вирушили влітку в Європу, щоб залагодити останні питання з отриманням дозволу на проживання. Там необхідна присутність всіх членів сім'ї, які отримують європейські паспорти, тому співачка з чоловіком взяли з собою дітей", – розповів інформатор.

Допис, поширений Максим Галкин (@maxgalkinru) 29 Лип 2018 р. о 2:08 PDT

Допис, поширений Максим Галкин (@maxgalkinru) 21 Лип 2018 р. о 6:48 PDT

Як відомо, у 69-річної Алли Пугачової і у 42-річного Максима Галкіна двоє маленьких дітей – Єлизавета і Гаррі. Також у співачки є 47-річна донька Крістіна Орбакайте.