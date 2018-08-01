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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Алла Пугачова відправилася в Європу за дозволом на проживання

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Алла Пугачова і Максим Галкін виїжджають з Росії?
Алла Пугачова і Максим Галкін виїжджають з Росії?

Відома російська співачка Алла Пугачова і її чоловік, шоумен Максим Галкін планують отримати дозвіл на проживання в одній із європейських країн.

Про це пише російське видання "Дни.ру" з посиланням на джерело, близьке до пари.

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За словами співрозмовника, Пугачова і Галкін відпочивали на Сардинії, а тоді літали на Кіпр.

"І Максим, і Алла Борисівна, наскільки я знаю, вирушили влітку в Європу, щоб залагодити останні питання з отриманням дозволу на проживання. Там необхідна присутність всіх членів сім'ї, які отримують європейські паспорти, тому співачка з чоловіком взяли з собою дітей", – розповів інформатор.

Як відомо, у 69-річної Алли Пугачової і у 42-річного Максима Галкіна двоє маленьких дітей – Єлизавета і Гаррі. Також у співачки є 47-річна донька Крістіна Орбакайте.

Теги: LifeStyle Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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