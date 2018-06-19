Алла Пугачова вразила фанатів помолоділим виглядом: фото

69-річна російська виконавиця Алла Пугачова встигла не лише привітати свого чоловіка Максима Галкіна з 42-річчям, а й насолодитись відпочинком та продемонструвати власні форми.

Так, зірка російської сцени опублікувала у своєму Instagram сонячне фото, на якому позує в стильному молодіжному одязі, демонструючи стрункі ноги.

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"Ах, якщо... Сонце в небі – це дуже, дуже добре!", – йдеться в дописі до фото.



Алла Пугачова

Підписники Пугачової потішили її здебільшого позитивним коментарями, у яких зазначали, що співачка виглядає ніби на 36 років і що виглядати так молодо у її віці – це справжня винагорода.

"Маєте чудовий вигляд так тримати! Супер!", "Класна фотка, вам йде такий стиль", "Алла хочеться більше фото з вами, ви дуже добре виглядаєте і випромінюєте магічний заряд позитиву", "Шикарно виглядаєте! Поділіться рецептом", "А вік здається і ні до чого, душа молода у вас і серце співає. Довгих років вам і радості в домі", – діляться коментарями користувачі.

У свою чергу Максим Галкін у день свого народження 18 червня опублікував зворушливий відеоролик, в якому його 4-річні діти Гаррі та Ліза вітають татуся. Він додав, що Алла чекала його в аеропорту, а діти – в літньому будиночку, який він зняв на Кіпрі на два місяці.