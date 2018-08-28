Allseeds нарощує потужності з перевалки рослинних олій у порту Южний

Компанія Allseeds Black Sea на причалі партнерів – "ТІС-Контейнерний термінал" – у порту Южний разом із Risoil S. A. здійснила завантаження рекордної суднової партії соняшникової олії в Україні — 47,43 тисяч тонн на 183-метровий танкер GREEN HELLAS. Відправник вантажу — компанія Кернел Трейд, найбільший виробник і експортер соняшникової олії з Чорноморського басейну на світові ринки.

Завдяки партнерам з "ТІС-Контейнерний термінал" стало можливим разом завантажити рекордну для України партію олії за найкоротший термін, менш, ніж за 2 доби. Причал №22 контейнерного терміналу ТІС вперше прийняв цей танкер – одне з найбільших суден такого типу. При цьому паралельно завантажували олiю на інше судно на причалі №19, бо завдяки інноваціям з’явилася можливість здійснювати завантаження олії одночасно на п’яти причалах компанії ТІС.

Зараз Allseeds Black Sea на майданчику свого олійновидобувного комплексу у порту Южний добудовує резервуари зберігання олій, доводячи їхній парк до 132 тисяч тонн. Це дасть змогу завантажувати 1300 тонн олії за годину або танкер на 50 тисяч тонн – за 40 годин.

Ми стаємо конкурентноспроможними порівняно з іншими світовими терміналами! А порт Южний може стати своєрідним світовим олійним хабом, даючи можливість завантажувати великі судна на одному причалі з дуже великою швидкістю, чого не може забезпечити жоден інший порт України.

Для довідки, під час завантаження танкера-"рекордсмена" фрахтувальник заощадив близько 8 доларів США на 1 тонні на ставці фрахту та додаткових зборах або загалом щонайменше 400 тисяч доларів США. Це є кращим підтвердженням ефективності створеної інфраструктури.

Діючи згідно з планом розвитку, Allseeds найближчим часом планує збільшити резервуарний парк Терміналу рослинних олій до 200 тисяч тонн та розпочати будівництво соєвого заводу.