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      Альона Бабак очолила нове Міністерство розвитку громад і територій: що про неї відомо

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      Альона Бабак очолила нове Міністерство розвитку громад і територій
      Альона Бабак очолила нове Міністерство розвитку громад і територій / liga.net

      Альона Бабак стала очільницею новоствореного Міністерства розвитку громад та територій України. Далі у матеріалі читайте, що варто знати урядовицю.

      29 серпня під час першого засідання Верховної Ради 9-го скликання новообрані нардепи призначили новий склад Кабінету міністрів. Новим прем'єром став 35-річний Олексій Гончарук.

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      У новому уряді відбулося об'єднання 8 міністерств в 4 і було створено нове міністерство. Саме новостворене Міністерство розвитку громад та територій очолила Альона Бабак.

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      В попередньому уряді існувало Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства, яке очолював віце-прем'єр Геннадій Зубко.

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      Хто така Альона Бабак?

      Їй 49 років. Родом з Кривого Роду. Була народною депутаткою 8-го скликання, пройшовши за списком партія "Об'єднання "Самопоміч", і була заступницею голови Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства.

      До депутатства була директоркою та співзасновницею ТОВ "Інститут місцевого розвитку".

      За освітою Альона Бабак філолог – закінчила Київський педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю "Іноземні мови" із присвоєнням кваліфікації вчителя іноземних мов.

      У 1996-му отримала грант на навчання в США, а у 1998-му одержала кваліфікацію магістра Університету Old Dominion (штат Вірджинія, США) за спеціальністю "Бізнес адміністрування" та спеціалізацією "фінанси".

      Альона Бабак міністр
      Альона Бабак очолила нове Міністерство розвитку громад і територій / Фото: samopomich.ua

      У Верховній Раді 8-го скликання Альона Бабак входила до міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо монетизації житлових субсидій.

      Була співавторкою низки законів, серед яких "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях", "Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж", "Про енергетичну ефективність будівель", "Про житлово-комунальні послуги".

      Є досвідченою експерткою у сфері житлово-комунального господарства.

      У березні 2017 Альона Бабак повідомила про своє рішення скласти мандат депутата Верховної Ради, проте тоді Рада за це так і не проголосувала.

      Що Бабак вказує у декларації?

      Згідно з декларацією за 2018-й рік, Альона Бабак володіє трьома квартирами у Києві площею 48, 56 та 188 метрів квадратних. Щоправда, їй належить лише по 50% цієї нерухомості, інша половина записана на Володимира Бабака.

      Альона Бабак також задекларувала три земельні ділянки площею по 25 арів кожна у селі Рославичі Васильківського району під Києвом. Одна з ним записана на доньку Катерину.

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      Джерело: 24 канал
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