Бізнесмен Вадим Альперін звернувся до суду через позбавлення його українського громадянства. Перед тим він потрапив під санкції РНБО проти контрабандистів.

Альперін подав позов до Одеського окружного адміністративного суду проти Державної міграційної служби. Він вимагає відкликати рішення про втрату громадянства.

До речі "Король контрабанди" Альперін намагався скасувати варту із заставою, але нічого не вдалося

Позиція Альперіна

Альперін 20 квітня отримав поштою повідомлення від одеської міграційної служби. Тоді він дізнався про втрату громадянства за указом президента Володимира Зеленського від 14 квітня 2021 року.

За словами бізнесмена, ДМС не уточнила, що стало підставою для підготовки подання про втрату громадянства. Він переконаний, що служба не довела існування таких підстав, тому не мала права готувати подання.

Бізнесмен стверджує, що без громадянства не зможе захищати свої права та інтереси в кількох кримінальних справах, де він фігурує як підозрюваний та обвинувачений.

Деталі справи

Суд прийняв заяву Альперіна. Підготовче засідання відбудеться 21 травня. Міграційну службу зобов’язали надати суду докази для розгляду справи. Наприклад, інформацію про підставу для позбавлення Альперіна громадянства та підготовкц відповідного подання.

Бізнесмен просив суд до рішення по суті заборонити примусово видворяти його з України. Проте йому відмовили.

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